GF: Kikò bacia Ambra, spunta la madre biologica di Serena Rutelli

editato in: da

Lacrime, colpi di scena e liti: Barbara D’Urso non delude i telespettatori con una nuova puntata del Grande Fratello. Dalla lettera della madre biologica a Serena Rutelli, all’uscita a sorpresa di Ivana Icardi, sino allo scontro fra Guendalina Canessa e Francesca De André, anche questa volta le emozioni non sono mancate.

Dopo il successo della precedente edizione, la D’Urso è riuscita a riunire un cast vincente, con tante storie e dinamiche che appassionano i telespettatori. Ad aprire la puntata il confronto fra Guendalina, nuova concorrente del GF e Francesca De Andrè, che per anni si sono contese il cuore di Daniele Interrante. La star di Instagram è entrata nella casa di Cinecittà per rispondere alle accuse lanciate dalla nipote del grande Faber, dando vita ad uno scontro senza esclusioni di colpi.

Non sono mancati nemmeno i momenti romantici: come l’incontro fra Chicco Nalli e Ambra, con cui sembrava che l’amore fosse sbocciato (con il benestare di Tina Cipollari). La professoressa del GF ha dichiarato il suo amore per l’hairstylist e i due a sorpresa si sono scambiati un bacio appassionato di fronte alle telecamere.

A far discutere anche l’incontro fra Ivana Icardi e il fidanzato, preoccupato per la vicinanza dell’attrice con Onestini. Proprio quest’ultima è stata eliminata, perdendo la sfida al televoto e scatenando la reazione indignata di Cristiano Malgioglio.

Dopo il verdetto l’opinionista ha abbandonato lo studio, infuriato, inseguito dalla D’Urso. Il momento più emozionante della serata però è stato quello dedicato a Serena Rutelli, figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La ragazza, che di professione fa l’estetista e ha sempre sognato di partecipare al Grande Fratello, è stata adottata quando aveva solamente sette anni.

Barbara D’Urso ha svelato a Serena di essere stata contattata dalla madre biologica. La conduttrice ha spiegato di aver chiesto il permesso a Barbara Palombelli prima di mettere in contatto la giovane con la donna, che le ha inviato una lettera. Durante la diretta la 29enne ha letto la missiva, scoprendo che sua madre è una clochard e che non l’ha mai dimenticata in tutti questi anni.