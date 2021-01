GF Vip, Pierpaolo Pretelli pensa al futuro con Giulia: “Sei innamorata?”

editato in: da

Continua l’intesa fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella Casa del GF Vip, tanto che i due sembrano già pensare a un futuro fuori dal reality. Archiviata l’attrazione per Elisabetta Gregoraci, l’ex velino di Striscia la Notizia ora ha occhi solo per l’influencer che gli ha rubato il cuore. Per lei, Pierpaolo ha deciso di non seguire i consigli della famiglia (in particolare della mamma) che gli aveva consigliato di non iniziare una love story nel corso del programma.

Nel frattempo all’interno del loft di Cinecittà si continua a parlare della coppia. Giulia e Pierpaolo in un momento di intimità si sono confrontati riguardo alla direzione che sta prendendo il loro legame. “Se ti piaccio su tanti punti di vista… Senti che ti stai innamorando? – ha chiesto Pretelli, mettendo in imbarazzo la Salemi -. Io lo capisco perché mi sveglio e mi addormento pensando a te e a mio figlio. Durante il giorno osservo sempre cosa fai e dove sei, anche se non ti sto addosso ma so tutto… Fuori da qui vorrei sapere se stai andando a cena, per esempio. Ci sono dei momenti in cui ti sto vicino e ti guardo che mi sento felice, mi manca il respiro. Sento il bisogno di cercarti”.

Secondo alcuni concorrenti del GF Vip però l’ex velino di Striscia non avrebbe un reale sentimento nei confronti della Salemi. Dayane Mello durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi ha espresso il suo pensiero sulla coppia. Per la modella Giulia sarebbe molto più presa da Pretelli rispetto al modello. “Chi non merita la finale? Purtroppo Pierpaolo – ha detto chiaramente -. Perché si è fatto conoscere per le sue donne. Fa il carino e il simpatico, ma alla fine non dice mai niente. È carino, gli voglio bene ma gira troppo la frittata quando si espone”.

Le parole di Dayane hanno causato una lite con Pierpaolo. “Viva la coerenza, che accanimento – ha replicato lui -. Dici che non mi espongo? Se mi sento attaccato rispondo, se non mi sento attaccato non rispondo. Piuttosto che sparare cattiverie a chiunque”. In particolare la Mello ha accusato il concorrente di aver finto un innamoramento prima verso Elisabetta Gregoraci, poi nei confronti di Giulia Salemi. “Coerenza e accanimento, sempre queste parole – ha affermato -. Io non sparo cattiverie su chiunque, non lo faccio mai a caso. Ai miei occhi tu hai fatto un percorso con una donna. Poi hai spento un bottone e dopo tre settimane hai cominciato una storia con un’altra. Vedo Giulia molto più innamorata di te, posso dirtelo? Io vedo una ragazza innamorata, tu non lo sei. Ti ho visto con la lingua fuori come un cagnolino per tre mesi [con Elisabetta, ndr] e adesso hai un altro rapporto”.