GF Vip, Tommaso Zorzi: “Stefania Orlando mi ha chiesto di litigare per finta”

Al GF Vip sembra ormai in crisi il rapporto fra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Nelle ultime ore l’influencer ha accusato la showgirl di avergli chiesto di litigare per finta solo per finire al centro delle prossime puntate del programma. Un’accusa grave supportata anche dalle parole di Cecilia Capriotti e di cui, di certo, si discuterà nel corso della diretta con Alfonso Signorini.

Negli ultimi giorni sono sorte diverse tensioni fra Zorzi e la Orlando, che da quando sono entrati nella Casa del GF Vip hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Il legame si è incrinato, complici diverse discussioni e la presenza di Dayane Mello. Nel corso di una serata infatti Tommaso ha ballato con la modella, nonostante avesse litigato con Stefania. Questo ha innervosito la showgirl dando vita a una lite che è proseguita per diverse ore. Mentre la Orlando si è sfogata con Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi, Tommaso si è confidato con Cecilia Capriotti.

“Nell’ottica che c’è stata una festa brasiliana dove non la pensava nessuno, mi sembrava carino ballare con lei – ha detto parlando di Dayane -, stavamo di fronte a cena e abbiamo iniziato a parlare”. Poi Tommaso ha confessato che la Orlando gli avrebbe chiesto di litigare per finta. “Però amore a me viene il dubbio – ha aggiunto -, io l’ho detto ieri a Maria Teresa, non l’avrei mai detta questa cosa se non fosse successo quel fatto lì, perché lei quando c’è stata la prova di canto avevano appena mandato la clip del semi-litigio tra me e lei, e allora praticamente stava cantando Mario e io ero in backstage con Rosalinda e lei mi fa ‘senti ma ti va se sta settimana tipo litighiamo’, io le ho detto guarda che quando litigo con te ci rimango male veramente. Mezz’ora dopo, di là, mi fa quello che ti ho detto prima lascia perdere. Lo ha detto anche a te?”.

La Capriotti ha affermato di aver ricevuto la stessa proposta: “Le ho detto ma con te non sarei mai capace perché poi ci sto male – ha spiegato -, e lei mi fa no vabbè, ma stavo scherzando. Ma che senso avrebbe poi? Me lo ha detto due settimane fa”. Tommaso ha concluso: “Non mi far passare per quello che è cattivo, quello per cui abbiamo due modi di vedere l’amicizia, abbiamo due modi diversi di vedere il reality. E poi si lamenta quando vanno le sue clip e dice io ci sono solo quando litigo”.