GF Vip, la scelta di Pretelli su Ariadna Romero dopo la notte con Giulia Salemi

Dopo la notte trascorsa con Giulia Salemi nella Casa del GF Vip, Pierpaolo Pretelli svela di aver preso una decisione riguardo Ariadna Romero. L’ex velino di Striscia la Notizia è stato legato per diverso tempo all’attrice da cui ha avuto anche un figlio. La star di Finalmente la felicità di Pieraccioni è intervenuta nel corso del reality per rassicurare l’ex compagno. L’incontro è stato molto emozionante per Pierpaolo che nei giorni successivi ha parlato spesso di Ariadna, confessando di provare ancora un sentimento per lei.

Il modello, che nella Casa del GF Vip aveva creato un forte legame con Elisabetta Gregoraci, ha ammesso di aver tentato più volte di riconquistare l’ex fidanzata senza però riuscirci. “Durante il lockdown mi sono molto analizzato – ha spiegato ai compagni d’avventura -. Sono arrivato alla conclusione che provavo ancora un sentimento per lei. Siccome non potevamo muoverci le ho fatto una videochiamata e le ho detto: “Sono ancora innamorato di te e volevo dirtelo”. Lei ha cambiato espressione. Le ho detto degli errori che avevo fatto, ho ammesso colpe e sentimento. […] Siamo stati benissimo. Abbiamo continuato per un po’, lei faceva mezzo passo avanti e dieci indietro. Dopo due mesi ho lasciato perdere”.

A far cambiare idea a Pierpaolo è stato l’avvicinamento a Giulia Salemi. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa del GF Vip, fra l’ex velino e l’influencer è nato un sentimento. Un legame che, nel corso delle settimane, è diventato sempre più importante, tanto che Pretelli ha rivelato di aver preso una decisione riguardo il possibile ritorno di fiamma con Ariadna Romero. Parlando con Samantha De Grenet, Pierpaolo ha ribadito la volontà di vivere il sentimento per Giulia, affermando che non cercherà più di conquistare l’ex.

“Io nella vita sono ormai abituato a non escludere nulla – ha detto -. Giulia lo sa che io inizialmente ero frenato per questo motivo. Gliel’ho detto, lei lo sa. Quando è venuta Ariadna, lei mi dava consigli. Negli ultimi giorni, però, mi sono analizzato. Ho pensato a quello che ho fatto durante il lockdown, a quanto sono stato male e a quello che ho ricevuto e ho detto no. Se un giorno sarà, sarà la volontà dell’altra parte. Io di mio non me la sento più. Anche perché l’anno scorso nel lockdown sono stato malissimo. Male, male, male. Con Giulia è stata una cosa graduale, ma le sue piccole attenzioni mi fanno impazzire”.