GF Vip nel caos: De Grenet contro la Orlando, Zorzi dichiara guerra a Dayane

GF Vip nel caos: Samantha De Grenet litiga con Stefania Orlando, mentre Tommaso Zorzi dichiara guerra a Dayane Mello. Nelle ultime ore all’interno del loft di Cinecittà sono scoppiate diverse liti. La prima discussione, con toni piuttosto accesi, è stata quella fra la De Grenet e la Orlando. Le due non hanno mai nascosto l’antipatia reciproca che in questi giorni è cresciuta, portandole a scontrarsi. Dopo una serie di frecciatine in cucina, le showgirl si sono affrontate a viso aperto, dando vita a uno scontro che è continuato per diverse ore.

Samantha De Grenet si è poi sfogata con Sonia Lorenzin: “Io non c’entro, però non mi va nemmeno di essere presa per il c**o – ha detto -. Perché se lei sta giocando, io non sto giocando perché c’è mio figlio che mi guarda da casa. Se vuoi fare i giochetti del ca**o, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente, o su quello che non esiste, non mi sta bene […] Io la uccido. Cacciatemi, ho detto che la uccido, non me ne frega un c***”.

Poco dopo è scoppiata un’altra lite, questa volta fra Rosalinda e Sonia Lorenzin. L’influencer infatti non ha gradito che Adua Del Vesco prima l’abbia messa in guardia su Mario Ermito, poi abbia scelto di nominarla. “Hai fatto la finta tonta, mi hai messo la pulce nell’orecchio e poi me l’hai messo in quel posto! – ha detto, attaccando la concorrente – Sei una gran furba! Adesso tutto ha senso […] Le persone che fanno i giochetti così subdoli no…ti rimetti un attimino al tuo posto e ti sego le gambine”.

Infine anche Tommaso Zorzi ha deciso di dichiarare guerra a Dayane Mello dopo l’ennesima nomination nel corso della diretta del GF Vip. “Sono tre volte che mi nomina, secondo me mi teme – ha spiegato alla Orlando -. Questo è accanimento. Ora vorrei dirle: andiamo in nomination io e te. Tra noi c’è un disinteresse reciproco, l’unica volta in cui mi sorrideva è quando io ti ho nominato. Poi abbiamo fatto pace e lei mi ha nominato. Ha tirato delle bordate qua dentro su Elisabetta, su Francesco, su di me… l’Oscar del taglia e cuci. Dove si può insidiare si insidia. Poi però il lunedì e venerdì è Maria Goretti. Fa discorsi del c***o e poi si smentisce dopo tre minuti. Fino ad oggi non gli ho detto mai niente, mai una clip dove parlo male di Dayane… Ora non gliene faccio passare una. A Natale siamo tutti più buoni un paio di min***e”.