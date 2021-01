GF Vip, la madre della Salemi dice la sua su Giulia e Pierpaolo Pretelli

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il flirt nato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha suscitato bellissime emozioni e fatto molto parlare, soprattutto sui social. È per questo che Fariba Tehrani, mamma della giovane influencer, ha deciso di intervenire e dire finalmente la sua su questa tenera storia d’amore.

Sulle pagine del settimanale Chi, la madre della Salemi ha spiegato di non essersi mai voluta esporre sino a questo momento, affinché Giulia potesse fare il suo percorso senza influenze esterne. Ma adesso è giunto per lei il momento di rompere il silenzio: “È entrata molto concentrata, facendo prevalere il suo lato maturo. Mi è piaciuto l’approccio che ha avuto con tutti. Poi è uscito il suo lato fanciullesco, di ragazza bisognosa di affetto, attenzione e amore. Non siamo robot, siamo una miscela di sentimenti”.

Fariba è felice e orgogliosa di come sua figlia si sia rapportata a tutti, all’interno della Casa più spiata d’Italia. E sul suo improvviso avvicinamento a Pierpaolo, ha rivelato: “Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive d’istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata“. Nulla da ridire, dunque, sulla sua voglia di godersi appieno il flirt nato davanti alle telecamere del GF Vip.

Anzi, la mamma della Salemi ha deciso di dire la sua anche su Pierpaolo Pretelli: “Un ragazzo di 30 anni che vive un’esperienza forte emotivamente come il GF Vip è normale che sia confuso”. È evidente il suo riferimento alla relazione che il giovane ha avuto con Elisabetta Gregoraci, prima dell’ingresso di Giulia al GF Vip. “Nella Casa vivono in una bolla, quando sarà fuori la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare mia figlia” – ha concluso Fariba.

Prima di terminare l’intervista, infine, la Tehrani ha deciso di esporsi pubblicamente in merito allo scontro che la Salemi ha avuto proprio con la Gregoraci – quest’ultima, in passato, aveva accusato Giulia di aver cercato un avvicinamento a quello che all’epoca era ancora suo marito, Flavio Briatore. “A Elisabetta, che tra l’altro mi piace da sempre, dico che il suo ex marito ha dei locali e mia figlia fa l’influencer, a questo si riduce il rapporto e tutto è confermato da chi era presente. Tutto il resto, per me, è fiction”.