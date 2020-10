GF Vip, Myriam Catania riceve la proposta di nozze da Quentin. Elisabetta Gregoraci emozionata

editato in: da

Sorpresa per Myriam Catania che ha ricevuto una proposta di nozze in diretta al GF Vip. Il compagno Quentin Kammermann ha infatti fatto una dichiarazione all’attrice usando un megafono ed emozionando gli altri inquilini, in particolare Elisabetta Gregoraci.

Cosa è accaduto? I concorrenti del reality stavano realizzando uno shooting fotografico per celebrare i dieci anni di Instagram quando qualcuno ha iniziato a urlare con un megafono dall’esterno. Myriam ha subito riconosciuto la voce di Quentin Kammermann, il suo compagno e papà del piccolo Jacques. “Mi vuoi sposare? Ti amo”, ha urlato e la Catania ha risposto senza esitazioni: “Sì. Ti amo”. Un momento romantico che è stato seguito da Elisabetta Gregoraci. “Il compagno di Myriam le ha chiesto di sposarla e lei ha risposto di sì”, ha detto emozionata agli altri concorrenti. Poco dopo Myriam è rientrata in Casa ed è apparsa raggiante: “Abbiamo un figlio, sapevo che prima o poi ci saremmo sposati”, ha svelato.

Quentin e Myriam sono legati da diversi anni e hanno un figlio, Jacques. Un legame nato dopo la fine del matrimonio della Catania con Luca Argentero. I due attori sono stati sposati sino al 2016 e oggi, nonostante l’addio, sono in buoni rapporti. Mentre Myriam ha ritrovato l’amore con Kammermann infatti, Argentero è felice accanto a Cristina Marino da cui ha avuto la primogenita Nina.

L’attrice e doppiatrice è attualmente in nomination e potrebbe uscire dalla Casa nella prossima puntata. La sua esperienza nel GF Vip è stata segnata da qualche lite e polemiche con gli altri inquilini. Secondo Myriam i concorrenti non l’avrebbero accolta nel modo giusto e avrebbero creato un gruppo ristretto da cui lei e altri inquilini, come Guenda Goria, sono esclusi.

“Molte dinamiche di gruppo hanno avuto la forza di smorzarmi – ha spiegato la Catania, parlando con la figlia di Maria Teresa Ruta -. Io voglio fare pace ma qui respingono, è tutta una critica mentre tra di loro. La cosa meno coraggiosa è che il gruppo si difende solo tra di loro, tu diventi un nemico ed è una cosa di una bassezza, che non mi piace proprio. L’età va perdonata perché sono tutti molto giovani”.