Luca Argentero di nuovo in tv con DOC e l’ex moglie parla di lui al GF Vip

Luca Argentero torna finalmente in tv, per la gioia di tutti i suoi fan: l’attore infatti sarà in onda con la serie campione d’ascolto Doc – Nelle tue mani, da giovedì 15 ottobre in prima serata su Rai 1.

La fiction è ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni che perse gli ultimi 12 anni di memoria in seguito a un incidente. I telespettatori hanno potuto vedere solo le prime quattro puntate delle otto previste, perché le riprese erano state sospese a causa dell’emergenza sanitaria.

Adesso che la lavorazione è stata ultimata andranno in onda le ultime quattro puntate della seria, per la gioia di tutti i fan che non vedono l’ora di rivedere il loro beniamino in tv. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Luca Argentero ha svelato: “La chiusura della prima stagione è clamorosa. Non voglio alimentare troppe aspettative, ma è un grandissimo finale. Succederanno tantissime cose. Mi ha sconvolto leggere come gli autori sono riusciti a condensare, oltre ai casi di puntata, le storie dei giovani medici e del mio personaggio”.

Per l’attore è un momento d’oro sia professionalmente che per quanto riguarda la sfera privata: è diventato da poco papà di Nina Speranza, nata dall’amore con la compagna Cristina Marino, con la quale sta progettando le nozze.

“Prima è rimasta incinta, poi c’è stato il covid, ma appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo – ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni – è nei nostri piani da un po’. Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante. Ora poi è una questione di responsabilità civile, bisogna fare le cose bene, con calma, evitando assembramenti”.

Nel frattempo la sua ex moglie, Myriam Catania, sta affrontando una grande sfida, quella all’interno della Casa del Grande Fratello. L’attrice e doppiatrice ha vissuto già diversi momenti di sconforto a causa della lontananza dal figlio Jaques, nato nel 2017 dal legame col fidanzato Quentin Kammermann.

Durante l’ultima puntata del programma, Myriam è stata chiamata da Alfonso Signorini per parlare della sua famiglia e del suo grande amore, quello che Luca Argentero. “Eravamo davvero belli insieme“, ha detto l’attrice guardando una loro foto. E poi ha aggiunto: “Eravamo felici, abbiamo passato gli anni più belli della nostra vita insieme, dai 24 ai 25, il periodo più bello che ci sia, il più entusiasmante”.

Myriam Catania, con grande onestà ha rivelato: “Luca è stato un grande compagno, io parlerò sempre bene di lui. Il giorno del nostro matrimonio ai tempi è stato uno dei più belli della mia vita, non ho mai smesso di sorridere. Luca mi ha permesso di organizzare tutto, è stata una festa dell’amore e ho un bellissimo ricordo di quel giorno, ma ormai fa parte del passato”.