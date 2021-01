GF Vip, Maria Teresa Ruta piange per Stefania Orlando: “Mi ha offeso”

editato in: da

Nuove tensioni nella Casa del GF Vip dove Maria Teresa Ruta si è sciolta in lacrime accusando Stefania Orlando di averla offesa. Tutto è iniziato a causa di un dibattito su chi meritasse di più la finale fra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. La conduttrice si è espressa in favore dell’ex velino di Striscia, spiegando: “Andrea si è chiuso per arrivare in finale”.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando però hanno affermato di non essere d’accordo. In particolare la showgirl ha detto: “A me sembra il contrario…Non vorrei farmi un’idea sbagliata, ma mi sembra che tu abbia fatto una scelta un po’ alla Dayane. Mi sembra tutto molto strano”, accusando quindi Maria Teresa di aver seguito una precisa strategia per paura di essere nominata da Pierpaolo o da Giulia Salemi.

La discussione è continuata e poco dopo la Ruta ha spiegato: “Quella cosa che hai detto Stefania, mi ha offeso. Mi hai offeso moltissimo. Te lo dico subito così poi non vedi che ho il muso”. La conduttrice si è alzata, in lacrime, ed è andata via. Poco dopo, in camera da letto, è nata una nuova discussione. “Pensi che io mi pari le ch***pe perché c’è anche il voto di Giulia – ha tuonato Maria Teresa, offesa per le parole di Stefania -. Tu pensi che io possa pensare a una cosa simile. Secondo te mi metto contro voi due, a cui voglio bene”. La Orlando, di fronte alla reazione dell’amica, ha chiesto scusa: “Potevi dire che mi sto sbagliando. Si parlava, non ti puoi offendere. Ti chiedo scusa se ti sei offesa, ma io non volevo offenderti”.

La finale del GF Vip si avvicina e i concorrenti, dopo mesi nella Casa, sono ormai allo stremo. Tensioni e liti sono all’ordine del giorno e i gieffini sono in attesa di scoprire i prossimi finalisti dopo che il pubblico ha scelto Dayane Mello. Il programma terminerà il 1 marzo, sino ad allora andrà in onda con un doppio appuntamento il lunedì e il venerdì. Nella puntata del 29 gennaio, Signorini si scontrerà con la prima puntata della nuova edizione del Cantante Mascherato di Milly Carlucci.