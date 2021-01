Andrea Roncato pentito per le parole su Stefania Orlando: “Ho sbagliato”

editato in: da

Dopo le parole sull’ex Stefania Orlando e le lacrime di lei al GF Vip, Andrea Roncato cambia idea e svela di essersi pentito della polemica a distanza con la showgirl. I due sono stati sposati dal 1997 al 1999, dopo la fine dell’amore sono rimasti amici e il loro legame è sempre stato solido. Nella Casa di Cinecittà, Stefania ha parlato del loro rapporto, palesando un po’ di tristezza all’idea che, dopo il matrimonio con Nicole Moscariello, si siano allontanati.

Roncato, ospite di Live – Non è la D’Urso, ha quindi voluto replicare, parlando del loro addio. “Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro – ha detto -. Non c’è niente di male. Ti puoi innamorare di un altro. È stata con questa persona per molti anni. I problemi evidentemente c’erano, perché non sono mai stato un bravo marito. Se mi ha tradito sono affari suoi, è andata via di casa ed è andata a vivere con un’altra persona. Avrà fatto bene perché non ero il marito giusto. Io non ho mai dato colpe a una o all’altra, anzi me le sono sempre prese io. Però ora non può dire che mia moglie è gelosa di lei. Forse lo dice perché è bello sentirsi importante”.

Le parole di Roncato sono state ascoltate anche da Stefania Orlando nel corso di una diretta del GF Vip. La showgirl è rimasta molto ferita dalle dichiarazioni dell’ex marito tanto che, dopo aver pianto, ha minacciato di lasciare la Casa. Nei giorni successivi l’attore ha ammesso di aver esagerato, dichiarando di volersi tenere lontano dai gossip. Nel corso dell’ultima diretta di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha letto un messaggio scritto da Roncato che ha cercato di chiudere definitivamente la vicenda.

“Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false. Non voglio più replicare. Maledetto me che mi sono lasciato convincere – ha scritto -. Ne sono sempre stato fuori. Ma stavolta non mi frega nessuno, neanche se mi dovessero offrire tanti tanti soldi. Ho sbagliato, faccio un passo indietro”. A commentare quanto accaduto anche Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. “Ho sentito Stefania – ha spiegato il musicista nel salotto di Barbara D’Urso -. I concorrenti del Grande Fratello hanno sentito i parenti a casa in previsione di questo ulteriore prolungamento. Posso dire tranquillamente tutto quello che mi ha detto. Mi ha detto che è molto stanca. Relativamente alla storia di Andrea, mi ha detto: ‘Mi è dispiaciuto molto’. Io le ho detto: ‘Amore, sappi che molta gente è dalla tua parte e Andrea, in questo momento, è pesantemente attaccato sui social’. E lei si è messa a piangere e ha detto: ‘Mi dispiace tanto per Andrea’. Queste sono parole sincere, dette tra me e lei e uno degli autori che ovviamente ascoltava la telefonata, quindi non mi sto inventando nulla”.