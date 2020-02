GF Vip, Eleonora Giorgi attacca Clizia: “Grave episodio”

editato in: da

Eleonora Giorgi interviene sulle frasi gravissime pronunciate da Clizia Incorvaia al GF Vip. L’attrice, madre di Paolo Ciavarro, anche lui concorrente del reality, ha commentato su Instagram le parole della fashion blogger. Durante una lite con Andrea Denver, che con il suo voto l’ha mandata in nomination, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha perso la pazienza, lasciandosi andare a dichiarazioni molto pesanti.

“Tu sei uno stratega, sei di una furbizia più unica che rara – ha tuonato Clizia -. Tu non ammazzi un fratello pugnalandolo alle spalle e poi dici di essere pentito. Della nomination non me sbatte, io sono rimasta male al cuore perché tu sei un maledetto Buscetta. Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti”.

Le frasi della Incorvaia hanno fatto infuriare i telespettatori e la produzione del GF Vip ha deciso di prendere provvedimenti, annullando il televoto. “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato – si legge in un comunicato – a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili. Nella puntata del #GFVIP di domani, lunedì 24 febbraio, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Poco dopo è arrivato anche il commento di Eleonora Giorgi che nelle ore precedenti aveva rilasciato un’intervista a Barbara D’Urso. “L’intervista appena andata in onda a Domenica Live – ha scritto su Instagram -, grazie alla gentile disponibilità di Barbara, è stata registrata ieri mattina, prima dell’increscioso e grave episodio accaduto al Grande Fratello Vip”.

Nei giorni scorsi la Giorgi era entrata nella casa di Cinecittà insieme a Massimo Ciavarro, per riabbracciare il figlio Paolo. L’attrice di Borotalco non aveva nascosto qualche perplessità riguardo la love story di Ciavarro Jr con la Incorvaia. “Io, in tutta sincerità, non credo che siano innamorati – aveva detto -. Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è anche troppo presto per trarre delle conclusioni”.