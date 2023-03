“GF Vip”, come sta Luca Salatino dopo l’operazione: “Nervo danneggiato”

Indubbiamente è stato uno dei concorrenti preferiti nel corso del GF Vip 7, dove si è fatto apprezzare per alcune qualità positive, come la trasparenza, la sincerità e anche la sensibilità. Per molti considerato il vincitore morale di una edizione fin troppo trash – e che ha costretto persino Piersilvio Berlusconi a intervenire – Luca Salatino si è sottoposto all’operazione alla schiena. Un momento difficile, come ha ammesso lui stesso in una intervista: ha aggiornato i follower sulle sue condizioni su Instagram.

Luca Salatino, perché si è operato alla schiena

Spesso, nella Casa del GF Vip, Luca Salatino aveva parlato dei suoi problemi di salute, tanto avanzati da dover rinunciare alla sua grande passione, ovvero il pugilato. “Ho toccato il fondo, ho sofferto di depressione dopo una brutta operazione per l’ernia al disco”, aveva raccontato al settimanale Nuovo Tv. Dopo la permanenza nella Casa (che ha scelto di abbandonare), in una intervista a Uomini e Donne Magazine, ha parlato dei suoi problemi di salute.

“Questo è un momento molto difficile perché la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi, a breve, dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”. Nella giornata del 17 marzo ha condiviso l’esito su Instagram, pubblicando alcune stories in cui si è mostrato in volto, ma non solo.

Come è andata l’operazione: le condizioni

“Fa davvero bene al cuore sentire tutte queste persone vicine. L’intervento è durato due ore e ora sto con un po’ di dolori. Vi voglio bene, torneremo più forti che mai”. Dopo aver parlato dell’operazione, attorno a Luca Salatino si è stretto un fiume di gente, non solo i vip, ma anche i suoi tanti fan, che lo hanno sostenuto lasciando pensieri e commenti positivi.

“Vi aggiorno sulla situazione. Con il tempo i ‘problemi’ che avevo alla schiena sono peggiorati. Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti. Con il tempo capirò se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare apposto. Noi ce la mettiamo tutta”, ha scritto in una stories, tranquillizzando i fan sull’esito dell’operazione.

Luca Salatino, il sostegno di Soraia Ceruti

Per fortuna, è andato tutto per il meglio: al momento, Luca Salatino ha lasciato la sua città, Roma, per trasferirsi a Como, da Soraia Ceruti. La loro storia d’amore è nata con la complicità di Maria De Filippi: la coppia, infatti, si è conosciuta e scelta a Uomini e Donne. Già nel corso del dating show, Salatino era riuscito a conquistare tantissime fan, per il suo modo di porsi, estremamente sensibile ed empatico rispetto ai classici Tronisti.

“Mi sono trasferito a Como! Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora”, ha rivelato sempre nel corso della sua intervista a Uomini e Donne Magazine. Su di lei, Salatino aveva detto a Verissimo: “Io sono perdutamente innamorato di Soraia, è la cosa più bella che mi potesse accadere. È una persona speciale, sensibile, sempre pronta a comprendermi: ci basta uno sguardo per capirci”, a testimonianza di un legame davvero speciale.