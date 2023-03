Luca Salatino dopo il “GF Vip”: “Momento difficile, dovrò farmi operare”

Luca Salatino è un personaggio che ha indubbiamente lasciato il segno in quest’ultima edizione del GF Vip. In molti speravano che arrivasse in finale, ma il pubblico si è subito reso conto che la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia sarebbe giunta al termine prima del previsto. Soffriva ogni giorno questo gigante dal cuore buono che in più di un’occasione ha raccontato il suo passato difficile, segnato anche da un problema di salute che lo ha portato a un periodo di profonda depressione. Un problema che è tornato a far capolino, costringendolo a un nuovo intervento.

Luca Salatino, problemi di salute dopo il “GF Vip”

Impossibile dimenticare il racconto di Luca Salatino su uno dei momenti più difficili del suo passato. Era giovanissimo e nel pugilato aveva trovato la sua salvezza, dopo la malattia della madre e una situazione economica non proprio alle stelle. Si è sempre dato da fare il gigante dal cuore d’oro che ha conquistato il pubblico del GF Vip, sebbene la sua permanenza sia durata meno del previsto.

Il pugilato era diventato la sua forza ma anche il suo obiettivo ma, neanche all’inizio della sua carriera, aveva dovuto abbandonare tutto. Un infortunio gli aveva provocato problemi alla schiena, costringendolo a una pausa forzata che si è trasformata in una prigionia della mente: la depressione allora aveva preso il sopravvento, portandolo a trascorrere a letto un lungo anno fatto di solitudine e tristezza.

Ne era uscito, per fortuna, senza possibilità di ritorno sul ring. Da allora la vita di Luca Salatino è cambiata, dedicandosi alla cucina – altra sua grande passione – ma continuando a lottare contro gli stessi problemi di salute che, come lui stesso ha raccontato, sono tornati a far capolino: “Questo è un momento molto difficile – ha detto in un’intervista a Uomini e Donne Magazine -, perché la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi, a breve, dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”.

Luca Salatino e Soraia Ceruti, grandi progetti in vista con la fidanzata

Lo ha definito un momento difficile e non possiamo dargli torto: quando c’è la salute di mezzo è inevitabile che la preoccupazione prenda il sopravvento, specialmente in vista di un intervento chirurgico. Ma Luca Salatino ha una grande fortuna, quella di avere al suo fianco una fidanzata che lo ama alla follia e non smette di stare al suo fianco.

La storia di Luca e Soraia Cerruti ha appassionato milioni di telespettatori quando si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Poi la Casa del GF Vip è stata l’ulteriore occasione per confermare questo grande sentimento: l’ex tronista ha vissuto settimane intrise di lacrime per la lontananza dalla sua bella fidanzata e, alla fine, ha deciso di abbandonare il reality per dedicarsi alla loro storia d’amore.

Parlavano di grandi progetti già in quel periodo ma adesso hanno finalmente compiuto il primo passo: “Mi sono trasferito a Como e ora conviviamo – ha spiegato sempre sul magazine di Uomini e Donne -. Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora”.