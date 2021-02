GF Vip, Carlotta contro Zenga: “Noioso e falso”. Poi cancella tutto

editato in: da

Carlotta Dell’Isola attacca Andrea Zenga dopo l’uscita dal GF Vip, poi cambia idea e cancella tutto. Il dj e figlio di Walter Zenga è uno fra i concorrenti più amati del reality. Nell’ultima diretta ha commosso il pubblico incontrando il fratello Nicolò, fra lacrime e il racconto di un legame fortissimo. Tenero e dolce, Andrea è fra i candidati a vincere questa edizione dello show di Alfonso Signorini.

Ad accorgersi di lui anche Rosalinda Cannavò che gli ha inviato in gran segreto una lettera che sembra una vera e propria dichiarazione d’amore. A quanto pare però Zenga non piace a tutti, lo dimostra il messaggio pubblicato da Carlotta Dell’Isola a poche ore dalla sua eliminazione dal GF Vip. Quando su Instagram alcuni fan le hanno chiesto cosa ne pensasse dell’inquilino del loft di Cinecittà lei non ha avuto dubbi. “Predica bene e razzola male – ha scritto -. Finto come pochi. L’amicizia non sa neanche cos’è ed è noioso”. Poco dopo però il messaggio riguardante Andrea è scomparso, forse per evitare uno scontro diretto nel corso della prossima puntata del GF Vip.

Carlotta ha poi parlato del terribile lutto che ha colpito Dayane Mello. La top model mentre era nella Casa di Cinecittà ha scoperto che suo fratello Lucas era morto in un incidente stradale. Una notizia terribile che la modella ha affrontato (e sta affrontando) con l’aiuto degli altri concorrenti dello show. “Quando ho saputo di Lucas, avrei voluto essere lì per poter stare vicino a Dayane – ha confessato Carlotta -. Non nego che ogni due per tre andavo a vedere la diretta. Ma se non fosse stato per questo terribile lutto, no, la casa non mi sarebbe mancata. Mi mancano Sami, Rosi e Dayane. Per il resto, no”.

Arrivata al successo grazie a Temptation Island, nell’ultima puntata del GF Vip, Carlotta Dell’Isola ha ricevuto la tanto sospirata proposta di nozze da parte del fidanzato Nello. Una sorpresa che è stata seguita anche da Alessia Marcuzzi che ha sempre fatto il tifo per la coppia e si è complimentata con Carlotta per il futuro matrimonio.