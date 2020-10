GF Vip, svelati i cachet dei concorrenti

editato in: da

Continua il successo del GF Vip e spuntano nuove indiscrezioni sul compenso dei concorrenti del reality. Fra i protagonisti più discussi del reality c’è senza dubbio Elisabetta Gregoraci, divisa fra l’attrazione per Pierpaolo Pretelli e l’affetto per l’ex marito Flavio Briatore. Poco prima di entrare nel loft di Cinecittà, la showgirl aveva svelato di aver rifiutato tutte le proposte precedenti e di aver accettato l’invito di Alfonso Signorini, certa della sua grande sensibilità.

Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, la Gregoraci per entrare nella Casa più spiata d’Italia avrebbe accettato un cachet fra i 10 e i 20 mila euro a settimana. A questa cifra si aggiungerebbero gli 8 mila euro previsti per le ospitate in studio. Il settimanale Nuovo ha invece acceso i riflettori su Patrizia De Blanck che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto 100 mila euro. “Non parlo di soldi perché non è elegante – aveva detto lei al giornale nel corso di un’intervista -. Ho preso più o meno come gli altri concorrenti e devolverò in beneficenza una parte del compenso. E ora basta con questo argomento che mi ha causato tante critiche sul web! Pensi che qualcuno, rinfacciandomi i miei presunti privilegi, è arrivato ad augurarmi la morte”.

Il vincitore di questa nuova edizione si porterà a casa un montepremi di 100 mila euro e la metà verrà devoluta in beneficienza. Fra i nomi che erano stati fatti per l’ingresso nella Casa del GF Vip anche quello di Giulio Berruti. All’attore e compagno di Maria Elena Boschi erano stati offerti, secondo Dagospia, 200 mila euro, ma alla fine le trattative erano fallite. A confermarlo era stato proprio Alfonso Signorini. “Concorrenti mancati? Sì due e mi dispiace molto – aveva detto -. Uno era il pilota di Moto GP Andrea Iannone, aveva praticamente firmato, ma siccome è in attesa di una sentenza disciplinare slittata al 15 ottobre, non è nelle condizioni di partecipare. E poi Giulio Berruti. Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed erano entrambi entusiasti. Lui, in effetti, era impegnato con una serie TV su una piattaforma americana che però aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprenderle a gennaio. All’ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania”.

Resta invece un mistero l’ospitata di Gabriel Garko. Il suo coming out in tv era stato seguito da una polemica riguardo i compensi. “Pagato per fare coming out? – aveva chiarito lui a Verissimo -. Da che mondo e mondo ogni personaggio famoso viene pagato per le sue ospitate televisive, al di là di quello che dice. Sembra che io dovevo fare beneficenza, o qualcosa di simile, per dire qualcosa su me stesso. Ho trovato certe affermazioni pericolose e offensive nei miei confronti e in quelli di tantissime altre persone”.