GF Vip, Antonella Elia incontra il suo fidanzato e svela tutto sul presunto tradimento

In un mondo fatto d’accuse e liti, c’è ancora spazio per il perdono. O, almeno, questo è quello che si può concludere assistendo all’incontro tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane, entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per spiegare alla soubrette la sua posizione riguardo al presunto tradimento.

Ma facciamo un passo indietro: qualche tempo fa il settimanale Chi, diretto proprio dal conduttore del reality show Alfonso Signorini, aveva catturato Pietro Delle Piane in compagnia della sua ex fidanzata, Fiore Argento. Le foto erano state riprese da altri magazine e mostravano i due in atteggiamenti affettuosi, seppur non proprio compromettenti.

Era inevitabile, dunque, che per dovere di cronaca (e di show) Signorini comunicasse tutto ad Antonella Elia, che aveva reagito nel modo peggiore, minacciando il fidanzato e avendo diversi crolli nel corso delle giornate all’interno della Casa. Poi, prima che la produzione del Grande Fratello Vip invitasse Pietro per un confronto con la Elia, a dare il colpo decisivo ci aveva pensato Barbara D’Urso.

L’esuberante conduttrice, nel corso di Live – Non è La D’Urso, ha sottoposto Delle Piane alla macchina della verità. Il test ha avuto un esito sfavorevole, cosa che è stata comunicata nuovamente alla Elia. Nel corso della decima puntata, dunque, Alfonso Signorini ha preso l’argomento e ha detto ad Antonella, chiamandola in disparte:

Quello che interessa è che facciate chiarezza, tu e Pietro. Non può certo essere una macchina della verità a fare chiarezza, ma i vostri occhi. Affidatevi ai vostri cuori.

La Elia si è dichiarata d’accordo e, nonostante fosse visibilmente provata, alle domande sempre più serrate del conduttore sulla fedeltà del compagno (e probabile futuro marito), ha risposto:

È impossibile che mi abbia tradita. Io non concepisco il tradimento.

Signorini ha dunque fatto entrare l’uomo, che è apparso visibilmente ansioso e che ha cercato di tranquillizzare Antonella, che ha subito chiesto il perché dell’incontro con l’ex. Delle Piane ha dunque risposto:

L’ho vista per lavoro, ci sono dei progetti a cui stavamo lavorando, di cui anche tu sei a conoscenza, non ricordi? Prima non lo avevo fatto perché stavo troppo male per il fatto che tu fossi qui. Non mi sono fatto beccare di proposito per creare uno scandalo o darti problemi, sono braccato dai paparazzi.

La conduttrice è apparse più calma, ma a mettere la parola fine a questa vicenda e a suggellare il perdono della Elia è stato un bacio lunghissimo, che ha lasciato a bocca aperta Alfonso Signorini e l’opinionista Wanda Nara.

Una volta finito il bacio, il conduttore si è schierato con Pietro Delle Piane, sostenendo che l’importante era che i due si fossero ritrovati, perché una macchina può sbagliare valutazioni, ma il cuore (almeno in teoria) non mente mai.