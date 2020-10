GF Vip, Alba Parietti difende il figlio Francesco su Instagram

editato in: da

Negli ultimi giorni, il pubblico del Grande Fratello Vip ha potuto notare una certa vicinanza tra Francesco Oppini e Dayane Mello, che è stata da molti inevitabilmente interpretata come il possibile nascere di una nuova storia d’amore. Ma Alba Parietti non ci sta e si sfoga su Instagram: le sue parole sono state riprese anche da Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco.

Le dinamiche, all’interno della Casa del GF Vip, si fanno sempre più avvincenti. L’atmosfera si è scaldata subito, sia dal punto di vista sentimentale (con la love story tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli) che per quanto riguarda i primi battibecchi (sembra destinata a diventare storica l’inimicizia nata tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe). Ma da qualche giorno l’attenzione è puntata su Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Legato dal 2018 alla sua fidanzata Cristina, si sta pericolosamente avvicinando ad un’altra concorrente del reality show.

Stiamo parlando di Dayane Mello, che non ha esitato a scambiare qualche tenerezza con Francesco. E le indiscrezioni hanno iniziato a circolare sul web, tanto che mamma Alba ha deciso di intervenire. Nelle scorse ore, la showgirl ha pubblicato un breve commento tra le sue storie di Instagram, poche parole volte a difendere suo figlio: “Trovo che Francesco dovrebbe sapere ciò che dice Dayane alle sue spalle. Grande Fratello gli fai vedere il video del suo confessionale per correttezza? Grazie”.

Poi ha proseguito parlando del rapporto che lega suo figlio con la sua attuale fidanzata: “Ama Cristina. Francesco è leale e vede in Dayane un’amica sincera e naif, non vede in lei alcuna malizia”. Alba, a quanto pare, non voleva tirare in ballo la Tomasini, ben conscia della sua riservatezza. Tuttavia, è stata proprio la giovane a rispondere pubblicamente, con un lungo sfogo su Instagram. E ha rivelato alcuni dettagli sulla sua relazione con Oppini: “Ho una grande fiducia nell’uomo che ho conosciuto e che amo più della mia vita”.

Ma non manca un amaro riferimento a ciò che sta accadendo nella Casa: “Questo post lo condivido pienamente nel rispetto del rapporto d’amore profondo a cui anche Francesco deve dare una dignità, prendendo una posizione chiara con un comportamento lineare e coerente con i suoi sentimenti, e che non si presti ad ambiguità che creano solo angosce e sofferenze”.

La Parietti, nel riprendere le parole di Cristina, ha concluso la questione aggiungendo il suo personale punto di vista: “Non importa cosa pensano o dicono di me . Quello che importa è tutelare i vostri sentimenti profondi che devono avere dignità e rispetto”. I fan, intanto, restano con il fiato sospeso in attesa di scoprire come evolverà il legame tra Francesco e Dayane – soprattutto dal momento che lui non è ancora a conoscenza di quanto sua madre e la sua fidanzata hanno scritto nelle ultime ore.