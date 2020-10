Elisabetta Gregoraci, Briatore incontra il suo presunto nuovo amore Stefano

editato in: da

Flavio Briatore incontra Stefano Coletti, il nuovo presunto amore di Elisabetta Gregoraci. Nei giorni scorsi si è parlato spesso dell’uomo che avrebbe conquistato la showgirl fuori dalla casa. Secondo molti si tratterebbe di Stefano, affascinante pilota che vive a Montecarlo e che sarebbe nel cuore di Elisabetta, così tanto da impedirle di vivere liberamente il suo feeling con Pierpaolo Pretelli.

Secondo il settimanale Chi ci sarebbe stato un incontro fra Flavio Briatore e Stefano Coletti che si sarebbero trovati per caso nella stessa pasticceria di Montecarlo. “Incroci “pericolosi” – si legge sul magazine – nel Principato alla Pasticceria cova Montecarlo. Quando lo scorso weekend è entrato Flavio Briatore per fare colazione e si è ritrovato accanto Stefano Coletti, spasimante di Elisabetta Gregoraci, insieme con la madre e il papà. Il giovane ha abbassato lo sguardo mentre Briatore si gustava il breakfast con un amico”.

Briatore e la Gregoraci sono separati da qualche anno, ma i loro rapporti sono sempre rimasti ottimi per amore del figlio Nathan Falco. Dopo la fine del matrimonio, Elisabetta ha avuto una love story con Francesco Bettuzzi, ma prima di entrare nella Casa aveva rivelato di essere single. Nei giorni scorsi Arianna David aveva parlato a Mattino Cinque della presunta relazione della showgirl con il pilota, confermandola, anche se la conduttrice aveva definito Stefano solo un amico. “Non è sola fuori dalla Casa. Da quello che so, ha una persona a Montecarlo”, aveva detto.

A risponderle ci aveva pensato proprio Flavio Briatore. “La signora in oggetto – aveva detto l’imprenditore – va in tv, parla ai giornali e, sostenendo di essere un’amica, si permette di esprimere giudizi ed opinioni su di me e la mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie. La signora l’ho conosciuta in Sardegna molti anni fa. Non è mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo è neanche della mia ex moglie”.

Nel frattempo nella Casa, Pierpaolo Pretelli continua a custodire il segreto di Elisabetta Gregoraci. La showgirl gli avrebbe rivelato con alcuni messaggi in codice il motivo per cui non può iniziare una storia d’amore durante il reality.