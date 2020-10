Chi è Stefano Coletti, presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci

editato in: da

Si chiama Stefano Coletti il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci, l’uomo che avrebbe rubato il cuore della showgirl dopo l’addio a Flavio Briatore. Nella Casa del GF Vip, la modella ha fatto capire di aver conosciuto qualcuno di speciale fuori dal loft di Cinecittà. Il fortunato sarebbe Stefano, pilota residente a Montecarlo che già qualche tempo fa era stato immortalato in compagnia della Gregoraci.

Classe 1989, Stefano è un pilota di professione e ha collaborato con numerose case automobilistiche come Renault e Bmw. Originario di La Colle, quartiere di Monaco, ha esordito giovanissimo nel mondo dei karting, scegliendo poi le monoposto. Il suo soprannome è Rio, lo stesso apparso in alcuni striscioni che sono stati trasportati da un’aereo sopra la Casa del GF Vip per inviare un messaggio alla Gregoraci. Stefano Coletti non è solo uno sportivo di successo, ma è anche molto affascinante. Biondo e con gli occhi azzurri, ha l’aspetto di un modello e sarebbe riuscito a conquistare Elisabetta con il suo charme, cancellando gli undici anni di differenza che li separano. Molto attivo su Instagram, si definisce come un “race car driver e agente immobiliare”. Ha una grande passione per i viaggi e fra le sue foto spuntano moltissimi Like di Elisabetta Gregoraci.

Nel corso dell’undicesima puntata del GF Vip, Elisabetta ha ammesso di conoscere un ragazzo che si chiama Stefano, ma non ha chiarito la natura del loro rapporto. Le rivelazioni su Stefano, presunto amore della Gregoraci, hanno deluso molto Pierpaolo Pretelli che ha chiesto un chiarimento con la showgirl. L’ex velino di Striscia la Notizia ha chiesto un chiarimento alla modella sulla sua vita sentimentale e lei ha spiegato: “Sono undici puntate che parlano di noi, sono anche felice di questo perché il rapporto con te mi piace. Però mi spaventano queste cose, sono stata per 13 anni con un uomo e mi hanno sempre giudicata perché era più grande e con i soldi. Ancora oggi esce ‘sta roba e io ci sto male. Tu non sai quello che ho passato. Sono felice del mio percorso, ma voglio farti capire che l’ultima cosa che voglio è farmi una storia all’interno del Grande Fratello. Poi se capita capita, ma non voglio che sia così. Non voglio prendere per il c**o nessuno, non ti sto prendendo per il c**o”.