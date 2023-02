Elisabetta Canalis come non l’abbiamo mai vista. Il video più vero

Sensuale, sportiva, oppure pronta a un evento o a scatti patinati. In questi anni sotto la luce dei riflettori Elisabetta Canalis ci ha abituati al suo stile mutevole, allo stupirci sempre con look nuovi, che ne testimoniano le tante anime e passioni. Ma nelle storie Instagram si è mostrata come forse non l’abbiamo mai vista. Lo ha fatto con naturalezza, mettendo in luce la parte più vera di se stessa: lontana dal trucco, dalle luci dei riflettori, dalle immagini scattate per lavoro.

Un’Elisabetta Canalis in cui ci rispecchiamo e che rappresenta ognuna di noi.

Elisabetta Canalis, il video su Instagram come non l’abbiamo mai vista

Elisabetta Canalis è una donna bellissima. Che sia truccata o al naturale, che sia pronta per un red carpet o si stia allenando, non solo sfoggia una forma fisica tonica e asciutta, frutto di una grande passione per lo sport, ma anche una bellezza genuina. In ogni occasione è la perfetta rappresentante del fascino italiano. Anche nel video su Instagram in cui si mostra come non l’abbiamo mai vista.

La showgirl infatti ha condiviso una breve storia in cui la si vede di prima mattina, le labbra ancora sporche di cioccolato e nessun trucco. La ragione? Semplicemente aveva appena ripreso un’amica appena sveglia e voleva mostrarsi nello stesso modo. “Non mi sembrava giusto aver filmato Mikaela in quello stato, mi filmo anche io – ha detto -. È mattina, stiamo preparando Skyler per andare a scuola, con le nostre occhiaie, i nostri brufoli e i nostri capelli un po’ così da ieri”. La showgirl ha poi spostato nuovamente la ripresa su sua figlia intenta a giocare con l’amica. Un video verità da cui emerge una bellezza naturale, spontanea. Elisabetta non ha paura di essere se stessa, come ci aveva dimostrato anche in passato.

Una cosa comunque è certa: il suo fascino non conosce orario. Che sia appena sveglia e pronta per la giornata, oppure che sfoggi un look sportivo o elegante da serata, Elisabetta non passa inosservata.

Elisabetta Canalis, le sue mille anime attraverso i migliori look

Elisabetta Canalis ha saputo conquistare il cuore dei fan non solo per la sua oggettiva bellezza, ma anche per l’impegno che mette nelle cause alle quali tiene.

Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, negli ultimi mesi è stata al centro dei rumors dal momento che si vocifera di un presunto allontanamento tra lei e il marito Brian Perri. Bocca cucita da parte della showgirl, che non ha detto nulla neppure delle recenti dichiarazioni di Maddalena Corvaglia che, a Verissimo, ha raccontato della fine della loro amicizia.

Sportivissima, Elisabetta spesso condivide attraverso i social le sue sessioni di allenamento e i suoi look fanno sempre il pieno di like. Perché hanno carattere e perché mostrano le sue tante anime.

Solo tra quelli recenti, impossibile non citare il bellissimo abito con lo spacco proibitivo, accompagnato da cappello e aspetto libero e selvaggio.

Tra i migliori outfit degli ultimi mesi non si può dimenticare la jumpsuit scintillante sfoggiata durante un’uscita serale per Halloween con tanto di profonda scollatura e capelli a caschetto. E, ancora, la maglia metal accompagnata da jeans cut out sui fianchi.

Tanti look, spesso orientati alla comodità, ma di frequente anche sensuali.

Elisabetta è bellissima sia che sfoggi un costume, sia in abito da gran sera. E adesso, grazie a un video che la mostra come non l’abbiamo mai vista, abbiamo scoperto che lo è ancora di più appena sveglia, completamente struccata. Una bellezza naturale e genuina che buca l’obiettivo.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.