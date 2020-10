Elisabetta Canalis nuota nuda: questa è “Libertà”

editato in: da

Elisabetta Canalis anche se le vacanze (e l’estate) sono finite, sa come tener desta l’attenzione dei fan. E tra uno scatto e l’altro di ricordo delle vacanze al mare, o una foto mentre si allena, Ely infila qualche colpaccio che scatena i follower. Come la foto postata sul suo profilo Instagram il 20 settembre: lei che nuota in una piscina di “Palm Mountains” completamente nuda e il commento: “Freedom”, “Libertà“.

Inevitabile il pieno di like (180 mila, il triplo rispetto alle sua media) e di commenti, tra l’estasiato e l’ironico-divertito. In mezzo, anche qualche attacco (“Questa non sa più cosa inventare per farsi notare.

Poi stanno a rompere le palle sulle strumentalizzazione del corpo femminile e sugli stupri…”), ma per la maggioranza sono tutti di complimenti e lode. E qualcuno è davvero divertente: “Metti anche la foto mentre nuoti in stile dorso? Grazie”, “chi non ha zoommato.. mente!”.