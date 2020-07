Eli Canalis: scatti bollenti dalla Sardegna

Elisabetta Canalis, come ogni anno a luglio, è tornata a casa, nella sua Sardegna, per una vacanza all'insegna del relax in famiglia. E tra una "italian breakfast" come scrive su Instagram e bagni nelle acque meravigliose dell'isola, delizia i suoi follower con scatti che mettono in risalto tutta la sua bellezza. "Scontata ma con la luce giusta . Buongiorno a tutte ed a tutti voi 🌞" scrive accanto a questa foto