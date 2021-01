Elisa Isoardi torna a parlare di Raimondo Todaro e Stefano Oradei

editato in: da

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, tanto difficile quanto meravigliosa, Elisa Isoardi è tornata a sorprendere i suoi fan con un ballo in compagnia di Stefano Oradei. A qualche settimana dalla pubblicazione del video che ha fatto tanto discutere, la conduttrice rivela in che rapporti è con il ballerino e torna a parlare anche di Raimondo Todaro.

Facciamo un passo indietro: Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. In coppia con Raimondo Todaro, ha fatto sognare il pubblico mostrando una sensualità incredibile. Nel giro di pochissimo tempo, hanno iniziato a rincorrersi voci su un possibile flirt tra i due – voci alimentate dalla notevole complicità che è nata tra di loro già nelle primissime prove dietro le quinte dello show. Ma una volta terminata l’esperienza di Ballando, la Isoardi e Todaro si sono allontanati.

Anzi, poco dopo Natale la conduttrice ha condiviso su Instagram un video che ha suscitato scalpore: stiamo parlando del filmato in cui la vediamo ballare con Stefano Oradei sulle note del grande successo (I’ve Had) The Time Of My Life, colonna sonora di Dirty Dancing. In molti si sono chiesti come mai Elisa non abbia scelto Raimondo Todaro per questa piccola esibizione. Che tra di loro qualcosa si sia rotto? La risposta si è fatta un po’ attendere, ma finalmente è arrivata.

Sulle pagine del settimanale Nuovo, la Isoardi ha infatti raccontato in che rapporti è con entrambi i ballerini. “Nessun litigio, siamo tutti amici per cui possiamo tranquillamente ballare tra di noi”. Poi ha spiegato come mai la sua scelta è ricaduta su Oradei: “Raimondo era a Catania dai genitori e, dato che volevo fare un regalo ai fan esibendomi in un ballo, ho chiesto a Stefano, che è un bravissimo maestro”. In effetti, la loro performance è pazzesca e i due hanno mostrato una splendida sintonia.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Elisa ha ribadito di essere single ormai da tre anni. Nessun flirt con Raimondo Todaro, che in questo momento sembra essere impegnato con la bellissima Sara Arfaoui – sebbene i diretti interessati non abbiano mai confermato la liaison. All’orizzonte, almeno finora, non c’è alcun uomo: la Isoardi è concentrata solamente su se stessa, anche se non ha mai nascosto il suo desiderio di trovare l’amore.