Elisa Isoardi torna a parlare di Matteo Salvini

Elisa Isoardi è tornata a parlare della sua relazione con Matteo Salvini. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, impegnata nell’avventura televisiva di Ballando con le Stelle, è stata intervistata da Serena Bortone nel suo programma Oggi è un altro giorno per parlare della sua esperienza nello show condotto da Milly Carlucci.

La Isoardi e il leader della Lega sono stati insieme due anni e la loro storia d’amore è stata per molto tempo al centro dei gossip. Oggi lui è legato a Francesca Verdini, mentre lei, dopo una breve relazione con Alessandro Di Paolo, ha professato più volte di essere single, anche se il forte legame e la complicità con Raimondo Todaro sono impossibili da non notare.

E mentre a Oggi è un altro giorno si parlava delle lezioni americane, durante il collegamento Serena Bortone ha voluto stuzzicare Elisa Isoardi chiedendole come ha vissuto da quasi First Lady, in quanto ex compagna di Matteo Salvini: “Praticamente non ricordo niente perché non sono riuscita a salire a Palazzo. Ricordo l’arrivo quando è diventato ministro dell’Interno e poi è andata come è andata“.

Poi ha poi aggiunto: “Non l’ho mai fatta ma deve essere complicata, deve essere una vita di condivisione, di idee e di tutto il resto. Se si ha questa fortuna, si può andare avanti bene”.

Nel frattempo la Isoardi, lasciatasi ormai alle spalle la storia con Salvini, si sta concentrando sulla sua avventura a Ballando con le Stelle e alla sua guarigione, visto l’infortunio alla caviglia che l’ha costretta a fermarsi per qualche settimana.

Elisa e Raimondo infatti sono stati costretti a ritirarsi dalla gara: malgrado i tentativi di coreografie studiate ad hoc per aggirare il problema dell’infortunio, la coppia ha capito che la decisione più saggia era quella di abbandonare momentaneamente il palco per giocarsi il tutto per tutto al ripescaggio finale.

Adesso che le sue condizioni sono migliorate, la Isoardi è determinata a tornare in pista nella puntata di sabato: i fan della coppia più amata di questa edizione di Ballando con le Stelle non aspettano altro che rivedere di nuovo insieme Elisa e Raimondo, pronti a regalare tantissime emozioni.