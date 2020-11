Ballando, non si spegne l’intesa tra la Isoardi e Todaro. Ma il futuro nello show è incerto

editato in: da

L’intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è alle stelle. La conduttrice e il ballerino continuano a mostrare la loro complicità anche a distanza: i due durante una diretta Instagram dalle loro rispettive abitazioni e hanno voluto rispondere ad alcune domande dei fan.

Durante la loro avventura a Ballando con le Stelle tra la Isoardi e il suo maestro è nato un feeling impossibile da non notare e che li ha resi una delle coppie più amate dello show condotto da Milly Carlucci.

La diretta su Instagram ovviamente è andata avanti tra battute e frecciatine dimostrando, ancora una volta, il grande affiatamento tra Elisa e Raimondo.

Uno dei follower ha chiesto alla coppia “un pregio e un difetto che vi riconoscete”. La Isoardi, senza pensarci un attimo, ha affermato: “Un difetto di Raimondo è che non si sa mai che cosa ha nella testa. Di pregi ce ne sono tanti, però quello che mi piace di più è la grande professionalità. E poi – ha detto rivolgendosi al suo insegnante – fondamentalmente io e te, caro Raimondo, ci facciamo bene a vicenda“.

Anche Todaro ha dato la sua risposta: “Il tuo pregio potrebbe essere anche il tuo difetto: tu sei diretta nelle cose, sei sincera e senza filtri, però a volte nella tua schiettezza puoi anche far male”. Immediata la replica della conduttrice: “Quindi ti ho toccato qualche nervo scoperto?”.

I due, oltre a punzecchiarsi a vicenda, hanno anche parlato della loro avventura e del perché sono così amati. A rispondere prima il ballerino, che scherzando ha detto: “Perché siamo due scemi insieme!”, mentre la conduttrice ha voluto precisare: “Forse perché è una cosa vera, reale, la vivo ogni minuto e ogni secondo e non potrei fare altrimenti, e sono fatta così, o tutto o niente”.

Poi Todaro ha sciolto qualche dubbio sul loro futuro a Ballando con le Stelle. Dopo il suo infortunio, Elisa non si è ancora ripresa del tutto e non può ancora esibirsi come vorrebbe: “La nostra intenzione è tornare più forti di prima”, ha voluto sottolineare l’ex conduttrice della Prova del Cuoco.

Raimondo invece ha spiegato ai fan: “Noi purtroppo non possiamo scegliere nulla purtroppo, viviamo giorno per giorno: dipende dai capricci della caviglia della Isoardi”. Poi rivolgendosi alla sua compagna di avventure, ha detto: “Tu fai i capricci sempre, la tua caviglia ogni tanto!”, ha scherzato.