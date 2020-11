Ballando, Elisa Isoardi fa chiarezza sull’ex Matteo Salvini e Raimondo Todaro

editato in: da

Elisa Isoardi torna a parlare dell’ex Matteo Salvini e questa volta lo fa per mettere le cose in chiaro, stanca di essere definita, sempre più spesso, solo come l’ex compagna del leader della Lega. Modella, conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle accanto a Raimondo Todaro.

Ospite de I Lunatici di Rai Radio 2 la Isoardi ha detto: “Quando leggo titoli in cui mi definiscono la ex di Salvini? Chi mi chiama così evidentemente non sa tutto il resto, chi fa determinati titoli lo invito a studiare – ha detto Elisa -. Ma va bene così, non mi genera nulla”.

Lei e Salvini hanno vissuto una lunga storia d’amore che è stata per molto tempo al centro dei gossip. Dopo la fine della relazione con il politico, Elisa ha vissuto un brevissimo flirt con Alessandro Di Paolo. Oggi, mentre Matteo è felice accanto a Francesca Verdini, lei si scatena in pista con Raimondo Todaro, concentrata sull’avventura di Ballando con le Stelle. A molti non è sfuggito il forte feeling fra il ballerino e la conduttrice, che sembra andare oltre gli studi televisivi. “Il gossip fa parte della vita, se si parla di affetto e fiducia ben venga – ha detto la Isoardi parlando di Todaro -. Meno male che esistono ancora queste cose davanti alle altre. Se siamo una coppia a tutti gli effetti? No, questo lo state dicendo voi. Abbiamo fiducia l’uno nell’altro, il ballo è bellissimo, scava, tira fuori tante emozioni, ma che ruotano attorno al ballo, appunto, ho grande rispetto per lui come persona”.

Nello show, Elisa ha mostrato la sua grande forza di volontà, ballando anche dopo un infortunio alla caviglia. “Sono tenace, sto sempre in tensione, fa parte della mia genetica – ha chiarito nell’intervista radiofonica -. A volte vorrei fare troppo, la caviglia è partita perché provavo dalla mattina alla sera e anche oltre. Ora si va avanti con maggiore maturità, non avevo contezza del mio fisico, la caviglia per me serviva per camminare. Ora so una cosa in più”.

A I Lunatici, la conduttrice ha svelato anche la voglia di ritrovare l’amore, ma senza cercalo a tutti i costi. “Ho dichiarato di spaventare gli uomini? Non credo dipenda dalla bellezza, che lascia il tempo che trova – ha spiegato-. Ma credo sia una questione di carattere. La mia era una dichiarazione ironica, si può stare bene anche da soli e andare avanti in pace. La mia era una presa di consapevolezza, di autodeterminazione, le donne possono andare avanti da sole.”