Domenica In, Mara stuzzica De Martino: la reazione sorprende

editato in: da

Si torna a parlare di Stefano De Martino a Domenica In. Durante la puntata odierna del suo programma, Mara Venier si è collegata con la squadra di Made in Sud, direttamente dal Centro di produzione Rai di Napoli.

Anche questa volta l’intervento è stato caratterizzato da un vivace botta e risposta tra la conduttrice e l’ex ballerino di Amici, che ha preso in giro la Venier più volte durante il collegamento, insieme a Fatima Trotta e Biagio Izzo.

La padrona di casa si è complimentata più volte con la squadra del programma comico, che ha riscosso un grande successo per la puntata andata in onda la scorsa settimana. “Siccome ci hai portato bene, adesso devi dirci tutto quello che fai Mara!”, hanno scherzato i conduttori, mostrando tutti e tre un gesso finto e prendendola in giro per il recente infortunio.

Tra una battuta e l’altra, anche questa volta Mara Venier ha voluto indagare con discrezione sulla vita privata di Stefano De Martino, che sta attraversando un momento di crisi con Belen Rodriguez, tra indiscrezioni e gossip che continuano a emergere, nonostante la volontà di rimanere in silenzio sulla questione.

“Sei diventato troppo magro, amore di zia!”, ha detto la conduttrice all’ex ballerino, che ha ribattuto scherzando “Vengo a mangiare a casa tua così recupero”. Poi la Venier ha chiesto ai due colleghi di De Martino “Ma come si sta comportando Stefano? Lo voglio sapere”.

Biagio Izzo non si è lasciato sfuggire l’occasione per scherzare sull’attuale situazione sentimentale del collega, cercando di sdrammatizzare: “È un discolo, va sempre appresso alle donne”. Poi, dopo le parole di difesa di Fatima Trotta nei confronti dell’amico, Izzo si è corretto: “No, non è vero, sono le donne che vanno appresso a lui, perché Stefano è bellissimo, non possono resistergli”.

A dare poi la sua versione lo stesso De Martino, che ha aggiunto, stupendo tutti: “Non è vero, ormai le respingo. Io sono ateo, quella delle donne è una religione che non pratico più“, chiudendo la parentesi sulla sua vita privata.

Dopo il collegamento con i protagonisti di Made in Sud, la Venier ha voluto dare appuntamento ai suoi telespettatori alla settimana prossima, per l’ultima puntata della stagione di Domenica In, con un velo di commozione.