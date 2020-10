Domenica In, Mara Venier sorprende tutti e si confessa con Carlo Conti

editato in: da

Mara Venier sorprende per i suoi 70 anni e si fa intervistare da Carlo Conti a Domenica In. La conduttrice il 20 ottobre festeggia il suo compleanno, dopo una vita e una carriera segnate da grandi successi. Per questo motivo ha scelto di farsi un regalo, ma soprattutto di farlo al pubblico, rilasciando un’intervista all’amico di sempre, Carlo Conti.

I due presto condurranno insieme lo Zecchino d’oro su Rai Uno e si conoscono da anni. Non è un caso dunque che Mara abbia scelto proprio Conti per raccontarsi. Una puntata speciale, quella del 18 ottobre di Domenica In, non solo per via della vicinanza con il compleanno della Venier, ma anche perché il contenitore domenicale ha subito numerose modifiche per quanto riguarda gli ospiti. L’intervista di Mara, a inizio puntata, è solo uno dei tanti cambiamenti che hanno sorpreso il pubblico. Inizialmente era prevista anche la partecipazione di Francesco Totti, l’appuntamento però è stato annullato dopo la morte di Enzo, l’amatissimo papà del calciatore. Assente anche Ezio Greggio per motivi personali.

La regina della domenica della Rai ha aperto il suo cuore, raccontando la sua infanzia, il suo esordio nel mondo dello spettacolo, le prime esperienze da attrice, gli amori della sua vita. Mara poi si è commossa parlando dei suoi figli e soprattutto dei suoi nipoti, Giulio, figlio della primogenita Elisabetta, e Claudietto, nato da Paolo:

Se non avessi loro non mi sentirei risolta: i miei figli e i miei nipoti sono la vera ricchezza. Quando ho avuto Elisabetta e Paolo avevo 17 e 22 anni e ho fatto tanti errori, dettati dalla gioventù, ma li ho sempre considerati la parte più importante della mia vita. La tv l’ho sempre presa alla leggera, con la consapevolezza che poteva finire tutto da un momento all’altro. Effettivamente per un periodo è finita, ma poi mi hanno richiamata!

Non poteva poi mancare un accenno a Fabrizio Frizzi, collega e grande amico della Venier: “Lui c’è sempre, è nel nostro cuore, lui ritorna sempre nella nostra vita”, ha detto con la voce rotta dall’emozione. Poi la conduttrice ha anche ricordato i bei momenti insieme a Lamberto Sposini: “Ci sta guardando, mi ha mandato prima un messaggino. Lo vedo ogni tanto, facciamo delle videochiamate… Ti voglio bene Lamberto!”.

Mara ha deciso comunque di ospitare personaggi molto interessanti, come l’amica Antonella Clerici e Romina Power, in studio con il figlio Yari e la compagna Thea Crudi. Presente inoltre il consueto talk dedicato a Ballando con le Stelle. Regina della domenica e conduttrice amatissima, Mara Venier festeggia i suoi 70 anni con il pubblico, dimostrando, ancora una volta, il suo legame indissolubile con i fan.

Accanto a lei non solo l’amico Carlo Conti, ma anche Nicola Carraro. L’ex produttore e la presentatrice sono uniti da un amore vero e sincero, che ha superato ogni difficoltà. “Fummo beccati dai paparazzi mentre camminavamo mano nella mano, e ci baciavamo – aveva raccontato Mara qualche tempo fa al settimanale Oggi -. Solo che eravamo clandestini: io stavo con un altro… un fidanzato tanto noioso… Il prezzo di quelle foto? 50 milioni di vecchie lire. Lui mi chiamò e mi disse che era pronto a comprarle per non farle pubblicare. Mi misi a ridere. Con quei soldi ci avremmo fatto il giro del mondo piuttosto! Il pomeriggio mollai il fidanzato e dopo pochi giorni partimmo per i Caraibi io e lui”.