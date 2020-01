Daniele Dal Moro tronista a U&D: la reazione di Martina Nasoni e le parole di Tina Cipollari

editato in: da

Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne e Tina Cipollari commenta l’ingresso in studio dell’ex compagno di Martina Nasoni. Classe 1990, l’imprenditore è stato scelto da Maria De Filippi per salire sul trono. Reduce dal successo del Grande Fratello by D’Urso, si è raccontato in un breve video di presentazione prima di fare il suo ingresso in studio.

Il nuovo tronista si è definito come un ragazzo “dal cuore grande” e “carismatico”, affermando di aver lasciato casa quando aveva solamente 17 anni. Daniele Dal Moro ha poi spiegato di essere molto legato alla famiglia, ma di aver sofferto per essere stato etichettato per diverso tempo come “il figlio di…” a causa della carriera da parlamentare di suo padre.

Appassionato di sport, Daniele ha svelato a Uomini e Donne di essere in cerca di una “persona sensibile, di carattere, buona, intelligente e che per me sia un valore aggiunto. A quasi 30 anni, cerco stabilità. Non mi basta una ragazza bella, cerco un qualcosa in più”.

Il suo ingresso è stato commentato da Tina Cipollari che è apparsa molto impressionata dal nuovo tronista. “Mi piace – ha detto -. Lo conoscevo attraverso il Grande Fratello e mi piaceva già all’interno della casa”. Dal Moro ha alle spalle una love story con Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello. Dopo mesi di relazione alquanto tormentata, i due si sono detti addio, ma la modella non ha preso bene l’ingresso dell’ex a Uomini e Donne.

“Quando ho saputo che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci potevo credere – ha spiegato la Nasoni a DiPiù -: l’ho chiamato subito per affrontarlo. E lui ha negato, non ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Si è comportato da vigliacco e mi ha spezzato il cuore. Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza, mentre io mi ci ero tuffata di testa”.