Cristina Chiabotto incinta: il nome della figlia e quando partorirà

Cristina Chiabotto è incinta e si confessa, parlando della gravidanza con i follower di Instagram. L’ex Miss Italia aspetta una bambina da marito Marco Roscio e non potrebbe essere più felice. La showgirl è al sesto mese e sta vivendo questo momento magico della sua vita con grande entusiasmo. Il parto è previsto per maggio e Cristina non vede l’ora di stringere fra le braccia la sua bambina.

“La scadenza è prevista per il quattro maggio – ha spiegato, affermando che la gravidanza procede per il meglio -. Per fortuna per ora bene, sto vivendo degli attimi stupendi e riesco a godermi tutto, sono davvero fortunata”. La Chiabotto ha confessato di aver già scelto il nome della piccola, ma lo svelerà solo fra qualche tempo. “Ci siamo quasi direi e chissà che magari nei prossimi giorni vi darò qualche indizio – ha svelato -. Rimanete connessi”.

L’ex Miss Italia ha inoltre risposto a chi le chiedeva quanti chili avesse preso in gravidanza. “Sono alta 1.84 e prima della gravidanza pesavo 69 kg”, ha rivelato. Cristina ha raccontato di sentirsi piena di energie e di aver scoperto il suo lato più tenero, sognando il momento in cui diventerà mamma. “A parte quando mi commuovo per ogni cosa (succedeva anche prima della gravidanza) non è cambiato molto”, ha detto. Nel frattempo la modella ha già iniziato a preparare la cameretta della figlia. “Per ora è work in progress”, ha confessato, mostrando una stanza rosa in cui ci sarà anche un quadro realizzato da Cristina che rappresenta una mongolfiera rosa ed è il primissimo regalo per la figlia. “Il mio primo quadro per te – ha commentato la Chiabotto -, con l’augurio di essere felice, volando libera nel tuo cielo della vita”.

La piccola arriva a consolidare un amore nato nel 2018 dopo la fine della relazione di Cristina con Fabio Fulco, suo storico ex a cui è stata legata per oltre dieci anni. Nel 2019, la Chiabotto ha sposato Marco Roscio, imprenditore torinese che le ha rubato il cuore, ed è con lui che ha scelto di creare una famiglia, realizzando il sogno di diventare mamma.