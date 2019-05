Chiara Ferragni: Fedez le regala un anello da 50 mila euro per il suo compleanno

editato in: da

Un favoloso anello dal valore di 50 mila euro: è questo il regalo che Chiara Ferragni ha ricevuto da Fedez in occasione del suo compleanno. Un dono esagerato, che la fashion blogger ha mostrato orgogliosa su Instagram, scatenando i commenti dei follower.

Lo scorso 7 maggio l’influencer più famosa al mondo ha compiuto 32 anni. Un traguardo che ha festeggiato insieme a tutta la famiglia, in particolare Fedez e il piccolo Leone, che lo scorso aprile ha spento la sua prima candelina. Come anticipato dal rapper, Chiara ha affrontato un’intera settimana di festeggiamenti, fra sorprese e party esclusivi.

Prima la cena a lume di candela con il marito, documentata su Instagram, poi quella con Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina, infine la sorpresa super romantica del cantante, che le ha fatto trovare la casa invasa da rose rosse. Ancora una volta Fedez è riuscito a lasciare a bocca aperta la Ferragni, riempiendo il loro appartamento con centinaia di mazzi di fiori profumati, in mezzo ai quali la famiglia ha realizzato dei divertenti scatti postati su Instagram.

Ma non è finita qui, perché poco dopo, come ha raccontato Chiara, il marito le ha dato il suo regalo. A mostrarlo nelle Stories è stata proprio la Ferragni. Si tratta di un anello costituito da più fasce intrecciate e realizzato da un noto brand di lusso. Il valore? 50 mila euro.

Il prezioso extra lusso – che secondo molti sarebbe un Cartier – è formato da cinque fedi tempestata di brillanti. Un regalo che pochi possono permettersi e che la fashion blogger ha mostrato con orgoglio sui social, scrivendo semplicemente: “Fedez Birthday Present” con tanto di cuoricini rossi.

Come sempre quando si parla dei Ferragnez, le polemiche non sono mancate. Il regalo è stato criticato da alcuni follower, convinti che la Ferragni ostenti troppo la sua ricchezza. Nel frattempo i festeggiamenti continuano e, dopo la romantica vacanza in Polinesia, la coppia starebbe già progettando le ferie estive in un’altra meta lussuosa ed esclusiva. In attesa di celebrare il primo anniversario di nozze quando, ne siamo certi, Fedez riuscirà a sorprendere ancora la sua Chiara.