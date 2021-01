C’è Posta per Te: Sabrina Ferilli e Luca Argentero ospiti di Maria De Filippi

editato in: da

C’è grande attesa per il primo appuntamento della stagione di C’è Posta per Te e le sue emozionanti storie. Lo show condotto da Maria De Filippi, che quest’anno festeggia tra l’altro 21 anni, andrà in onda il 9 gennaio in prima serata e vedrà tra gli ospiti Sabrina Ferilli – insieme alla mamma Ida – e Luca Argentero, che ha conquistato i telespettatori vestendo i panni del medico Andrea Fanti in Doc – Nelle tue mani.

I due attori saranno coinvolti in in due bellissime sorprese, come ormai di consueto accade nella trasmissione di Canale 5, che riserveranno sicuramente grandi emozioni sia agli ospiti in studio che al pubblico a casa.

Per la prima puntata della stagione Maria De Filippi non poteva che scegliere la sua grande amica Sabrina Ferilli, che l’ha accompagnata nelle sue ultime avventure televisive, come Tu Sì Que Vales. Durante lo show le due, che hanno ricoperto il ruolo di giudici, hanno mostrato al pubblico il forte legame che le unisce.

Attesissimo per la serata anche Luca Argentero, che reduce dal grandissimo successo di Doc – Nelle tue mani, è felice di avere dei finalmente più tempo per poter trascorrere il tempo in famiglia con la sua amata Cristina e la piccola Nina Speranza.

Le storie raccontate dalla De Filippi sono spesso storie difficili e delicate, che possono aver causato sofferenza, ma anche gioiose e allegre: portano sempre a riflettere sui rapporti umani e sulle seconde possibilità. Attraverso la sua capacità di racconto e di ascolto la conduttrice cerca sempre di

capire le vere ragioni che hanno portato a quelle fratture insanabili, cercando di mediare e aiutare coloro che si sono rivolti a lei.

Tra amori perduti, lontananze, dissapori di coppia e storie mai dimenticate, C’è Posta per Te non smette mai di emozionare e dare una svolta a vicende che sembrano ormai al capolinea.

Ovviamente durante le puntate di questa ventiquattresima edizione, non mancheranno le sorprese a genitori, figli e persone amate che meritano di essere stupite con un incontro speciale con i loro beniamini del cinema, della televisione e dello sport, che svestiti i loro panni da “star”, mostreranno un lato inedito della loro persona, regalando momenti indimenticabili.