GF Vip 2020, la De Filippi stupisce Zorzi, scontro Elia-Gregoraci: le pagelle della ventinovesima puntata

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Emozioni e ospiti importanti nella ventinovesima puntata del GF Vip. Alfonso Signorini, ancora una volta, ha colpito nel segno, portando nel reality Maria De Filippi, idolo di Tommaso Zorzi. Spazio anche ai confronti e scontri, con la lite fra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, il confronto fra Dayane Mello e Adua Del Vesco, e l’attesissimo incontro fra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

ALFONSO SIGNORINI – Emozionato e commosso, Signorini ha deciso di aprire la puntata del GF Vip con un annuncio importante riguardo i vaccini contro il Coronavirus. “Devo darvi una notizia molto importante – ha esordito il conduttore -. Farò un’eccezione e mi vedrete anche voi. Ricordate bene la data del 27 dicembre 2020, sono stati distribuiti i primi vaccini contro il Covid. È una bellissima notizia. È l’inizio della fine di questo virus orrendo, la strada da percorrere sarà ancora lunga. Vi dico che ogni settimana saranno distribuiti circa 500 mila vaccini in Italia ed entro la fine di settembre, l’inizio di ottobre saremo tutti vaccinati. Per chi ovviamente lo vorrà fare”. Applausi, felicità e incredulità nella Casa, dove si amplifica quel sentimento che oggi accomuna tutto il mondo: la speranza di uscire presto dalla pandemia. Ancora una volta Alfonso è un presentatore diverso da chiunque altro, che lascia spazio all’umanità e all’istinto. VOTO: 9.

TOMMASO ZORZI – Irriverente, unico, ma anche incredibilmente profondo: Tommaso resta uno dei concorrenti più forti di questa edizione del GF Vip. L’incontro con Maria De Filippi ha consentito di conoscere meglio l’influencer che ci ha regalato risate e momenti di riflessione. Lo sketch con la conduttrice è iniziato in modo divertente, con Zorzi disposto a fare fotocopie e portare caffè pur di stare accanto alla moglie di Costanzo. “All’inizio secondo me recitava il ruolo di quello volutamente sprezzante e arrogante, poi ho visto altri aspetti -, ha detto Maria, parlando del concorrente -. Ho iniziato a vederlo con tenerezza. Ho visto come aveva pudore del suo sentimento per la mamma. L’ho visto litigare e discutere, lo fa quando stima le persone. È uno di quello che discute per fare la pace”. Tommaso è apparso da subito molto emozionato: “Mi sto sentendo male Alfonso! È come se un motociclista incontrasse Valentino Rossi!”. Ma la De Filippi, con la sua sensibilità, è riuscita anche a emozionare l’influencer: “Sono convinta che c’è una parte che ancora tieni nascosta e che mascheri perché le persone non vedano il tuo lato debole”, ha spiegato. VOTO: 9.

DAYANE MELLO – La rottura con Adua Del Vesco sembra ormai inevitabile e la sensazione che dietro ci sia stata una strategia per restare nella Casa del GF Vip è forte. L’arrivo di Sonia Lorenzini nel loft di Cinecittà ha sconvolto gli equilibri e le due amiche non sono più unite come prima. “Rosalinda ha preso un’altra strada. La sua nomination mi ha spaventata”, ha detto la modella. “Da parte mia c’è stato sempre un comportamento lineare, ho sempre rispettato le sue scelte – ha replicato Rosalinda -. Oggi sono più consapevole, faccio le mie scelte. Quindi forse sono un giocattolo vecchio da mettere da parte, non vado più bene per lei”. Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Oppini, che più volte si è scontrato da Dayane. “Finalmente Adua, meglio tardi che mai! Dayane si è avvicinata ai nuovi perché non la conoscono. Lei ad un certo punto prende e sparisce, ti lascia lì come una pezza da piedi. Ho capito che le ho voluto troppo bene e che ho sbagliato io”, ha detto. Stratega o donna troppo sincera? Dayane Mello rimane uno dei misteri del GF Vip. VOTO: 5.

ELISABETTA GREGORACI – Anche se ha abbandonato la Casa del GF Vip, Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sè, non solo per il legame con Flavio Briatore, ma anche per il possibile flirt con Pierpaolo Pretelli. La showgirl ha commentato la relazione dell’ex velino di Striscia la Notizia con Giulia Salemi. “Sono d’accordo con Stefania. Alcuni passaggi sono un copia e incolla”, ha affermato. Pierpaolo si è quindi difeso: “Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona. Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo – ha poi detto di non volersi più frenare -. Il freno a mano lo avevo tirato dieci giorni fa, ma sono giorni che mi sto lasciando andare”. Sulla vicenda è intervenuta anche l’influencer: “Caratterialmente devo dire che è da tanto tempo che non mi trovavo così bene con il sesso maschile – ha chiarito -. Fisicamente è bono”. Elisabetta è sempre stata chiara riguardo l’impossibilità di una storia con Pretelli, allora perché parlarne ancora? VOTO: 5.

ANTONELLA ELIA – Quello dell’opinionista al GF Vip è un ruolo delicato e a volte può accadere di commettere qualche scivolone. Come quel “gatta in calore”, pronunciato dalla showgirl parlando di Elisabetta Gregoraci. Parlando della lite fra Samantha De Grenet e Stefania Orlando, Antonella ha affermato che: “Le parole hanno un peso”. A quel punto la Gregoraci è intervenuta: “Per venti puntate, Antonella ci è andata sempre molto strong su di me. Io da parte tua non ho mai sentito dire scusa – ha affermato -. Questo ti volevo dire. Hai detto a Samantha che le parole hanno un peso. A me hai detto cose gravi”. La Elia non ha chiesto scusa, ma ha ribadito: “Gatta in calore, gatta morta non mi sembrano cose forti. Una che si struscia dalla mattina alla sera a un uomo, per me è una gatta in calore. Io non mi struscio su Pupo dalla mattina alla sera. Tu ti strusci”. La lite si è conclusa dopo un acceso botta e risposta, con Antonella che non ha smorzato i toni, ma ha chiuso con una frase tagliente: “Hai dovuto dire questa stupidaggine, ora stai meglio”. VOTO: 4.