C’è Posta per Te anticipazioni: gli ospiti di Maria De Filippi

editato in: da

Si rinnova l’appuntamento settimanale con C’è Posta per Te, il fortunato show di Maria De Filippi giunto ormai alla sua 24esima edizione: la nuova puntata va in onda sabato 6 febbraio in prima serata su Canale 5, con tante storie commoventi e alcuni grandi ospiti che ci regaleranno bellissime sorprese.

Nel corso delle puntate precedenti, la De Filippi ha puntato su tantissimi nomi del mondo dello spettacolo, scegliendo tra i più amati dal pubblico. Abbiamo avuto modo di vedere Luca Argentero e Sabrina Ferilli con sua mamma, Irama, la coppia televisiva formata da Marco Bocci e Giulia Michelini, Gianni Morandi, l’affascinante attore turco Can Yaman – che nelle ultime settimane è finito al centro delle cronache rosa proprio qui nel nostro Paese – e tanti altri. C’è quindi grande curiosità all’idea di scoprire chi saranno i prossimi ospiti di C’è Posta per Te.

Per il nuovo appuntamento del sabato sera, Maria De Filippi ha deciso di invitare uno dei più grandi artisti del panorama cinematografico italiano. Stiamo parlando di Claudio Amendola, attore e regista di notevole successo nonché figlio d’arte: i suoi genitori, Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, hanno entrambi dedicato la loro vita alla recitazione e al doppiaggio, mentre il prozio Mario è stato un famosissimo regista. Da cotanto albero genealogico, non poteva che emergere un talento incredibile.

Claudio Amendola ha un curriculum decisamente importante: attivo sin dagli anni ’80 come attore di cinema e tv, ha recitato in tantissimi film di successo ed è di recente stato impegnato nella divertentissima commedia Come un gatto in tangenziale. Negli ultimi anni si è dedicato anche alla regia, e proprio qualche mese fa ha diretto la black comedy I Cassamortari, che vanta un cast di tutto rispetto. Reduce dagli ottimi ascolti della seconda stagione della fiction Nero a metà, inoltre, l’attore sarà nuovamente sul set per la terza serie di episodi.

Ma non sarà solo Amendola a regalare una grande emozione ai telespettatori, nel corso della nuova puntata di C’è Posta per Te: come si apprende dalle anticipazioni, Maria De Filippi ha invitato anche il calciatore Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena. Inossidabile coppia del mondo dello sport, i due non sono nuovi allo studio dello show di Canale 5. La loro famiglia è molto amata dal pubblico: Ciro e Jessica sono genitori di tre splendidi bambini, e tutti insieme sono protagonisti di tantissime foto Instagram che fanno impazzire i fan.