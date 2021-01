C’è Posta per Te, Maria De Filippi trionfa con Sabrina Ferilli e Luca Argentero

editato in: da

Maria De Filippi trionfa con C’è Posta per Te grazie a Sabrina Ferilli e Luca Argentero. Lo show è tornato nuovamente in onda dopo una lunga pausa, conquistando ancora una volta il pubblico. Merito delle storie presentate nel programma che riescono a far sorridere ed emozionare, ma anche degli ospiti, scelti sempre con grande cura.

Per la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi ha scelto due ospiti d’eccezione: l’amica Sabrina Ferilli, arrivata con la madre Ida, e Luca Argentero, che aveva già preso parte al programma con la compagna Cristina Marino. La puntata è stata ricca di emozioni, con l’attrice romana che si è commossa di fronte alla storia di una coppia con problemi di lavoro, sorpresa dalla figlia. Claudio e Simona hanno superato molte difficoltà legate soprattutto al lavoro e la Ferilli ha voluto consolarli e regalargli un sorriso.

“Vostra figlia è molto carina e di sani principi – ha detto l’attrice -. Oggi la pandemia ha esasperato certe dinamiche. Dire che i soldi non sono importanti sarebbe una sciocchezza, perché sono parte della serenità. Però avete una famiglia sana, unita e questo è importantissimo. È già una medaglia. Con Claudia avete fatto una cosa importante e valorosa, direi che al 99,9% ci siete riusciti”.

Emozionante anche l’ingresso in studio di Luca Argentero che ha sposato Valentina e Michele, due giovani innamorati. Dopo il successo di Doc – Nelle tue mani e l’arrivo di Nina Speranza, la sua prima figlia, l’attore è tornato a C’è Posta per Te per un motivo importante. Luca è stato il protagonista del segmento dello show dedicato a Valentina che ha combattuto contro un tumore maligno. La ragazza ha avuto sempre al suo fianco il compagno Michele e ora i due sono pronti a sposarsi. “Siete fonte di ispirazione – ha commentato Argentero -. Io sono un giovane papà da poco. Riuscire ad ammettere le proprie mancanze è un gesto d’amore, complimenti Valentina […] Con tutto l’amore, l’affetto mio, di Maria e del pubblico qui presente, vi chiedo di indossare le vostre fedine prematrimoniali. Spero mi inviterete quando ci sarà la cerimonia”.