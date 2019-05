A casa di Matilde Brandi: artistica e con terrazza mozzafiato

editato in: da

Artistica e con una terrazza mozzafiato: la casa di Matilde Brandi riflette appieno i gusti della showgirl romana.

Classe 1969, Matilde da tempo si è allontanata dal mondo dello spettacolo, concedendosi solo ogni tanto qualche apparizione televisiva. L’ultima risale al programma Tale e Quale Show, dove ha mostrato al pubblico le sue doti di cantante oltre che di ballerina.

La Brandi da anni vive a Roma, dove è nata e dove ha costruito il suo nido d’amore con il compagno Marco Costantini, da cui ha avuto le gemelle Aurora e Sofia. Legatissima alla sua famiglia, Matilde con il tempo è riuscita a reinventarsi dimostrando di essere un’artista a tutto tondo.

Oggi infatti continua ad allenarsi in palestra e a danzare, ma è anche una pittrice affermata. I suoi quadri si ispirano all’arte di Jackson Pollock e all’espressionismo astratto. Nella sua casa romana troviamo tantissimi dipinti realizzati dalla showgirl, che decorano le pareti del salotto e delle camere da letto.

Le fantasia astratte sono un must per Matilde, che le ha scelte anche per gli arredi, in particolare quelli del divano, dove spesso si accoccola il suo gatto per concedersi un riposino. In tutto l’appartamento della Brandi si respira aria di design, con oggetti ricercati e pezzi unici che rendono l’ambiente molto chic ed elegante.

La zona più bella della casa però rimane il terrazzo, che offre una vista mozzafiato sul centro storico di Roma. Qui Matilde Brandi trascorre moltissime ore del giorno, soprattutto d’estate. Come testimoniano numerosi video pubblicati su Instagram, la showgirl ama fare colazione sulla terrazza, ma anche prendere il sole lontano da occhi indiscreti e allenarsi.

A 49 anni infatti la Brandi sfoggia ancora un fisico scolpito e perfetto, merito della passione per la danza che non l’ha mai abbandonata nemmeno quando, per amore delle figlie, ha deciso di lasciare il piccolo schermo e dedicarsi totalmente alla famiglia.