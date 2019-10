Chi è Camilla Neuroni di Riccanza

editato in: da

Camilla Neuroni sarà una delle nuove protagoniste di Riccanza Deluxe, programma che va in onda su MTV.

Camilla è una modella e conduttrice Tv ed è nata in Svizzera nel 1994. Viene da una famiglia molto benestante, il padre, infatti, è a capo di un’azienda specializzata in consulenza informatica che vanta oggi ingenti introiti grazie anche ai rapporti allacciati con numerosi clienti operanti nel settore Fashion e Luxury. Il mondo della moda appassiona tantissimo la Neuroni, tanto che ha iniziato a lavorare come modella fin da giovanissima (aveva solo 16 anni quando prese parte ai suoi primi shooting).

Camilla Neuroni in Svizzera ha frequentato le migliori scuole del paese e, dopo il diploma, si è trasferita a Londra per iscriversi alla facoltà di Economia presso l’University of Buckingham, dove si laurea a pieni voti e consegue poi anche un Master in Luxury Goods Management & Fashion Business. A Londra inizia a lavorare per lo showroom di

Vivienne Westwood e porta avanti la sua carriera di modella, posando per diversi servizi fotografici e calcando le prime passerelle.

Torna in Italia perché la sua vera passione, nonostante gli affari di famiglia, rimane la moda e la Tv. Qui difatti inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 2017 debutta come conduttrice televisiva del programma Il calcio uguale per tutti (trasmesso sul canale 96 del digitale terreste e da Sky sul 903) e successivamente, sempre per Sky, approda a Calcissimo.

Attualmente Camilla Neuroni ricopre un ruolo importante all’interno dell’azienda di famiglia, anche se in passato (subito dopo la laurea) ha dichiarato di aver interrotto lo stage che le aveva offerto il padre perché troppo stressata dalla mole di lavoro quotidiano che c’era da fare.

Il suo idolo è Kim Kardashian e, come la sua beniamina, anche lei è molto attiva sui social.

La Neuroni ama fare sport, pratica yoga, nuoto ed equitazione, e si definisce una “principessa”, non a caso il nickname scelto su Instagram è proprio Princess Camilla. In quanto appassionata di moda, ha un debole per le borse e le scarpe, di queste ultime ha dichiarato di possederne più di 300 paia. Attualmente parla quattro lingue, ovvero: inglese e italiano (madrelingua) e anche spagnolo e francese.