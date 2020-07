Bianca Guaccero in gran forma, la danza su Tik Tok conquista

editato in: da

Per Bianca Guaccero è tempo di vacanze: al mare, in compagnia delle sue amiche e della sua piccola Alice, la conduttrice si concede giorni di relax e divertimento dopo una lunga stagione lavorativa. Una delle sue ultime sorprese ai fan? Un balletto su Tik Tok che ha stregato tutti.

Bianca Guaccero e due delle sue migliori amiche si sono scatenate in una danza social che, in pochi istanti, ha fatto il pieno di like. Bellissima con un costume intero rosa shocking, la presentatrice sfoggia un fisico perfetto e incanta i suoi follower, muovendosi sinuosamente a tempo con uno dei tormentoni che stanno spopolando in questa estate su Tik Tok. Anche la location del balletto lascia tutti senza fiato: a bordo piscina, in un luogo immerso nella natura. Bianca è tornata in Puglia per le vacanze, godendosi il calore e le bellezze della sua terra natia.

D’altronde, lo aveva annunciato durante l’ultima puntata di Detto Fatto, quando nel salutare il pubblico si era sciolta in lacrime ripensando alla famiglia che non vedeva da moltissimi mesi. Non appena conclusi i suoi impegni lavorativi, Bianca Guaccero ha fatto le valigie e, assieme alla figlia Alice, è volata nella sua amata Puglia, finalmente pronta a lasciarsi una difficile stagione televisiva alle spalle.

Addirittura, si vocifera che questa estate abbia portato un nuovo amore alla porta della conduttrice. Single ormai da tempo, nei mesi scorsi la Guaccero aveva rivelato di essere pronta a tuffarsi in una nuova avventura sentimentale – andandoci cauta, naturalmente, perché in primis c’è sempre il benessere della sua bambina. E – perché no? – riscoprire ancora una volta le gioie della maternità. Negli ultimi giorni, i fan si sono scatenati nel cercare indizi social che possano far sospettare l’arrivo del tanto atteso principe azzurro.

Quel che è certo è che per la Guaccero si prospetta un autunno ricco di sorprese e di impegni: è già stata riconfermata al timone di Detto Fatto, anche se la trasmissione dovrebbe slittare di qualche settimana per lasciare spazio al Giro d’Italia 2020. E forse proprio per questo la conduttrice si sta godendo appieno ogni singolo istante della sua vacanza pugliese, con la mente già proiettata ad una nuova stagione di successi televisivi.