Detto Fatto, la Guaccero si commuove per l’ultima puntata: “Abbiamo vinto”

Si conclude così questa edizione di Detto Fatto, uno degli show pomeridiani più amati dal pubblico italiano: Bianca Guaccero, al timone da due anni, si è commossa nel ringraziare i telespettatori che l’hanno sempre sostenuta, anche nei periodi più bui.

Il momento dei saluti non è mai semplice, soprattutto quando arriva dopo mesi di difficoltà e sacrifici. È per questo che Bianca Guaccero, nel portare a termine l’ultima puntata di Detto Fatto, si è lasciata andare alle lacrime senza alcuna vergogna. È infatti tempo di lasciare spazio ai programmi estivi, che quest’anno sono slittati in avanti di qualche settimana per permettere al palinsesto primaverile di giungere a conclusione – la chiusura subita dalla maggior parte delle trasmissioni nei mesi scorsi ha inciso profondamente in questa decisione.

La conduttrice, in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione, ha ricevuto una splendida sorpresa. Jonathan Kashanian ha infatti inserito il nome di Bianca ai vertici della sua Superclassifica, lanciando un lungo filmato con cui ha ripercorso i momenti più belli vissuti a Detto Fatto accanto alla sua strepitosa collega. Il video ha profondamente commosso la Guaccero, tanto che per qualche istante non è riuscita a prendere la parola, lasciando che il pubblico la sostenesse con un caloroso applauso.

Poi, rivolgendosi ai telespettatori, ha deciso di ringraziare tutti per questa esperienza incredibile: “Vorrei dirvi tante cose, però mi limito a ringraziarvi perché questo è stato un anno un po’ particolare. Lo è stato per tutti, ma per noi in particolar modo dall’inizio di questo anno abbiamo lottato tanto per continuare ad andare avanti con questa grande famiglia di Detto Fatto. E se alla fine siamo riusciti a vincere noi contro tutto e tutti è perché ci vogliamo bene, siamo persone sane e pulite ed è un’occasione rara poter lavorare con gente che si vuole bene davvero“.

Ormai in lacrime, con la voce rotta dall’emozione, Bianca Guaccero ha proseguito: “Ora dobbiamo andare a casa, io non vedo i miei genitori da Natale e mia figlia da qualche settimana. Sono felicissima per tutto quello che mi date, la grande forza che abbiamo tutti i giorni per andare avanti ce la date voi. Ci avete sostenuto e amato, ci date l’energia per andare avanti. Grazie a voi da casa”.

Per Bianca Guaccero è giunto il momento di tornare dai suoi cari e concedersi un po’ di meritato riposo, dopo una stagione così irta di ostacoli. La sua pausa estiva, d’altronde, durerà un po’ più a lungo del consueto: come rivelano le prime anticipazioni, la prossima edizione tornerà in onda solamente a fine ottobre, in una fascia oraria diversa per lasciare spazio ad un nuovo programma di Milo Infante. Nessuna preoccupazione, per i tanti fan della Guaccero: la conduttrice rimane salda al timone di Detto Fatto.