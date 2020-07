Bianca Guaccero, vacanza con il suo nuovo amore: i dettagli che non sfuggono su Instagram

editato in: da

Si sa, l’estate è uno dei momenti più belli per innamorarsi: complici il relax, l’aria di mare e il clima terso ogni cosa appare più bella. Deve saperlo bene anche Bianca Guaccero, che sembra stare riscoprendo le meraviglie della vita di coppia. O, almeno, così si può intuire dalle sue ultime stories su Instagram.

È doveroso sottolineare che la stupenda conduttrice Rai è estremamente riservata riguardo alla sua vita privata, pertanto non è dato sapere cosa succeda realmente. D’altro canto, però, i suoi ultimi post hanno rivelato alcuni dettagli che non sono sfuggiti ai suoi fan, che non fanno altro che attendere che la bella Bianca trovi ancora una volta la felicità.

Ma andiamo per ordine: per chi non lo sapesse, la presentatrice è single da circa tre anni ed è mamma di Alice, nata dal suo amore per Dario Acocella, rimasto al suo fianco fino al 2017. Prima di Acocella, la Guaccero era stata legata anche al calciatore Nicola Ventola, con cui il rapporto è sempre rimasto tenerissimo.

Nel mese di giugno Bianca aveva condiviso un post malinconico sull’amore, facendo intuire di sentirsi un po’ sola. Poi, la sorpresa: proprio Nicola Ventola l’ha chiamata in diretta durante una puntata di Detto Fatto. Ciò aveva fatto sperare i fan, che credevano che ci fosse un riavvicinamento. Tuttavia, dopo quella telefonata, non ci sono stati altri particolari segnali.

Dopo l’ultima puntata di Detto Fatto, Bianca è poi volata in Puglia dove sembrava stesse facendo una vacanza da single, con le sue amiche più strette. Negli ultimi giorni però ha pubblicato delle stories che fanno pensare a un coinvolgimento romantico: il primo è stato un video che riprendeva dei petali di rosa a forma di cuore sul letto di una camera matrimoniale.

Il secondo dettaglio (nonché ultimo in ordine di tempo) è stato un video – accompagnato anche da una foto – di due calici di vino freddi, sorseggiati in un una camera con terrazza privata. Un luogo da sogno con tanto di piscina e vista panoramica. Questa stories era per altro accompagnata dalle parole:

Come finire una serata nel modo migliore…

Non solo: il video era accompagnato anche dalla canzone Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, uno dei brani più romantici degli ultimi anni. Insomma, si tratta di piccole cose che, magari, raccontano una storia più grande, anche se il nome della persona al suo fianco resta misterioso. Sia come sia, certo noi non possiamo fare altro che augurare alla straordinaria Bianca tutta la felicità che merita.