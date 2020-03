Belen Rodriguez commuove con De Martino. Iannone e la De Lellis sempre più lontani

editato in: da

Belen Rodriguez commuove i fan, raccontando il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, mentre per Giulia De Lellis e Andrea Iannone si parla di crisi. La showgirl argentina è stata ospite di Verissimo dove ha svelato l’amore per l’ex ballerino di Amici e la voglia di ricominciare dopo un periodo difficile.

Il primo incontro negli studi di Maria De Filippi, poi le nozze, nel 2013, la nascita del figlio Santiago e un amore che sembrava destinato a durare per sempre. Una favola, quella di Belen e Stefano, terminata bruscamente nel 2015 quando la coppia ha annunciato la separazione. Il ritorno di fiamma è stato inaspettato per tutti, persino per la Rodriguez, che aveva ormai perso le speranze.

“Io credo che l’amore non si riesca a mettere in pausa, sono la rabbia e la sofferenza a metterlo in pausa – ha confessato a Silvia Toffanin -. Ma l’amore se c’è c’è. Dopo la rottura, non ci parlavamo. Ogni volta che ci vedevamo, non riuscivo a domare le emozioni e mi arrabbiavo con me stessa. Adesso ho imparato a farmi travolgere. Mi sono pentita di tante parole che gli ho detto in passato quando ero arrabbiata. Abbiamo preso davvero sottogamba quello che stavamo perdendo”.

La Rodriguez ha raccontato a Verissimo anche il periodo difficile, durato tre anni, durante il quale è stata lontana da De Martino. Un momento in cui ha avuto accanto Andrea Iannone, pilota di MotoGp, attualmente legato a Giulia De Lellis. “Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro – ha spiegato -. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”.

Oggi Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo felici insieme. E mentre la showgirl argentina progetta di allargare la famiglia con un secondo figlio, sembra che fra l’ex Andrea Iannone e Giulia De Lellis la situazione non sia così rosea. Secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe vivendo una crisi. Giulia non è stata più avvistata a Lugano, dove vive il pilota, e la coppia non è più apparsa insieme su Instagram. Anche nelle ultime Stories, Iannone si diverte con gli amici, mentre Giulia si dedica alla famiglia. Eppure poche settimane fa la coppia parlava di matrimonio e al dito della fashion blogger era apparso un anello di fidanzamento.