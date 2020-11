Ballando, Elisa Isoardi e Todaro non si fermano e si preparano al gran ritorno

editato in: da

Alla fine si sono dovuti arrendere davanti all’evidenza. La caviglia malmessa di Elisa Isoardi non ha permesso alla coppia di continuare la gara a Ballando con le Stelle. A malincuore, nell’ultima puntata del dance show di Milly Carlucci, la Isoardi e Raimondo Todaro si sono presentati al centro della pista non per ballare, ma per annunciare il ritiro, almeno per ora e fino a quando la caviglia di Elisa non tornerà in piena forma.

L’infortunio di Elisa ha pregiudicato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle fin dalle prime battute, ma la conduttrice insieme al professionista Todaro ci hanno messo una pezza, compensando con esibizioni studiate egregiamente, fatte in modo da distogliere l’attenzione dai passi e concentrarsi invece sul feeling molto evidente tra i due. La coppia è stata capace di suscitare emozioni nella giuria e nel pubblico a casa, nonostante l’impedimento fisico di lei.

La loro sportività unita alle condizioni preoccupanti della caviglia della Isoardi, non ha però permesso di continuare in questo modo. E così hanno preferito ritirarsi invece che “rubare” punti alla giuria; perché grazie alla loro sintonia, Elisa e Raimondo, erano consapevoli che sarebbero comunque riusciti ad ottenere un bel bottino. I due hanno preferito concentrarsi su una piena guarigione per poi tornare in tempo per il ripescaggio finale e provare, così, a giocarsi fino in fondo la gara.

In queste ore, però, oltre a rispettare le cure adeguate per rimettere in sesto la caviglia, sembrerebbe che i due stiano scaldando i motori. Sono infatti apparsi su Instagram dei video inequivocabili: Elisa e Raimondo Todaro avrebbero ripreso con un allenamento leggero per non perdere il tono e la tecnica conquistata con fatica fino ad ora.

Tutto dipenderà dalle condizioni di salute di Elisa: se la caviglia riuscirà a recuperare la sua piena condizione, sarà possibile per i due tornare in gara che, a giudicare dai video apparsi sui social, hanno deciso di farsi trovare pronti, perché il recupero potrebbe essere più vicino di quello che si pensa. I fan della coppia non vedono già l’ora di rivederli vicini, auspicando in un celere ritorno sulla pista di Ballando con le Stelle.

E mentre la coppia più chiacchierata di quest’edizione di Ballando cerca di rimettersi in sesto e poter rientrare nel gioco, la super conduttrice Milly Carlucci ha ricevuto il “temuto” tapiro da Valerio Staffelli ammettendo, con il sorriso che la contraddistingue, che sono “Tempi difficili”. Ma siamo sicuri che anche quella di sabato prossima sarà una super puntata.