Aurora Ramazzotti positiva migliora: su Instagram racconta come sta

editato in: da

Da qualche giorno finalmente Aurora Ramazzotti è tornata su Instagram a tenere compagnia ai suoi tantissimi fan: il silenzio che tante preoccupazioni aveva destato ha lasciato spazio alla consueta ironia della giovane conduttrice, che nelle scorse ore ha rivelato di iniziare a sentirsi meglio.

Aurora Ramazzotti aveva annunciato in diretta a Ogni Mattina, trasmissione di cui è inviata, di essere risultata positiva al Coronavirus e di avere i sintomi influenzali che spesso questa malattia comporta. Così si è chiusa in casa assieme al fidanzato Goffredo, anch’egli positivo, e ha rispettato attentamente la quarantena. Come sta oggi la figlia di Michelle Hunziker? La curiosità dei fan è molta, soprattutto perché per alcuni giorni la giovane ha preferito mantenere il silenzio sui social.

Ora, tra le sue storie di Instagram torna a parlare delle sue condizioni di salute: “Oggi sto molto meglio. Questo virus ci insegna che non si sa mai, quindi starò tranquilla ancora per un po’. Ma che bello svegliarsi bene” – ha scritto Aurora, lasciando intendere che forse il momento più brutto se lo è ormai lasciato alle spalle. Tuttavia, è lei stessa la prima a non voler dare troppo per scontata la sua guarigione, visto che anche nei giorni precedenti aveva avuto un piccolo miglioramento, seguito però da altri sintomi.

Uno di questi è la perdita dell’olfatto, che la affligge già da qualche tempo. Sempre su Instagram – a riprova di come la sua ironia non sia venuta meno neanche in questi momenti difficili – Aurora ha inscenato un piccolo sketch comico: la vediamo intenta ad aprire un pacco di croccantini e tuffarci il naso dentro, per scoprire se finalmente gli odori sono tornati a farsi sentire.

“Giorno 10 ad annusare qualsiasi cosa per capire se è tornato l’olfatto o no. Sì, sono croccantini per cani” – ha rivelato. “Ieri sera prima di andare a letto ho annusato sei barattoli e sembrava essere tornato, ma questa gioia mi è stata sottratta ancora prima di poter essere messa in uso”. D’altronde, la giovane Ramazzotti non è l’unica ad aver scoperto quanto questo virus possa essere difficile da affrontare.

La lista dei vip positivi al Covid continua infatti ad allungarsi di giorno in giorno. Nelle scorse ore, Alena Seredova ha rivelato via Instagram di aver contratto la malattia e di aver manifestato anche alcuni sintomi. Mentre sono finalmente migliorate le condizioni di Carlo Conti, che dopo un breve ricovero in ospedale è tornato a casa più carico che mai, pronto a condurre (in collegamento video) una nuova puntata di Tale e Quale Show.