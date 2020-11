Aurora Ramazzotti torna su Instagram come promesso e lancia un sondaggio

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Aurora Ramazzotti come promesso torna su Instagram dopo qualche giorno di silenzio per lanciare nelle Stories il suo sondaggio nostalgico. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è risultata positiva al coronavirus e si sta curando da casa.

Il silenzio social della 23enne aveva preoccupato i molti fan. Infatti, dopo aver annunciato su Tv8 a Ogni mattina, dove lavora come inviata, di aver contratto il virus, non aveva postato più nulla su Instagram.

Per calmare l’agitazione dei suoi follower, Aurora era intervenuta nelle Stories scrivendo che era tutto sotto controllo: “Cari amici grazie dei messaggi! Non sono sparita, è che proprio non saprei che cosa condividere”. Aveva raccontato del decorso della malattia: “Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno”. E poi aveva fatto una promessa: “Tornerò appena starò bene“.

Promessa che infatti ha mantenuto. Aurora Ramazzotti ha infatti condiviso nelle Stories un sondaggio che ha il sapore della nostalgia. La figlia di Michelle ha infatti pubblicato una foto in bianco e nero che la ritrae tra le braccia del fidanzato Goffredo Cerza mentre si baciano con passione. Scrive: “Memories 11 novembre 2019”. E poi lancia il sondaggio: “A voi sembra: lontano anni luce o dov’è finito quest’anno?”. Aury non è nuova dal proporre sondaggi. Quando si vociferava di una sua presunta gravidanza, aveva chiesto il responso ai suoi follower.

Intanto, mentre trascorre questi giorni a casa – per altro era già pronta a vivere questo secondo lockdown con Goffredo a casa Hunziker-Trussardi – , si consola con il suo gattino di cui prontamente condivide una tenerissima foto e commenta: “La mia bimba sempre composta”. E per passare il tempo in allegria, può sempre contare su mamma Michelle Hunziker che con All Together Now trionfa in tv, anche se è rimasta vittima del vestito troppo osé.