Arisa svela la verità sui suoi capelli cortissimi a Detto Fatto

editato in: da

Arisa torna a parlare dei suoi capelli cortissimi a Detto Fatto, affrontando un tema che in passato ha fatto molto discutere i suoi fan. Quando era arrivata al successo, la cantante aveva conquistato tutti con un look molto particolare, sfoggiando un caschetto nero e frangetta.

Con gli anni però ha deciso di cambiare taglio e i suoi capelli si sono accorciati sempre di più, sino a quando non ha optato per un look rasato. Una scelta drastica, arrivata dopo che Arisa per un breve periodo aveva portato i capelli lunghissimi e lisci grazie alle extension.

In passato Arisa aveva spiegato su Instagram di soffrire di tricotillomania, un disturbo che porta a strapparsi i capelli, ma sembra che dietro la sua scelta ci sia anche altro. Ospite di Detto Fatto, la cantante ha rilasciato un’intervista a Bianca Guaccero, svelando perché ama avere i capelli cortissimi.

“È una voglia di non avere capelli in testa quindi me li raso – ha confessato -. Perché così sto più comoda, anche quando fa caldo. Poi quando vado al ristorante non puzzano”.

A sorpresa, Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha svelato di essersi pentita della sua scelta e di aver deciso di far ricrescere i capelli. “Li vorrei far ricrescere – ha detto, spiegando che a convincerla sarebbe stato il suo parrucchiere -. Me l’ha fatto giurare con la minaccia di non farmi più la tinta e, considerato che ho tanti capelli bianchi, è meglio non sgarrare”.

Coraggiosa e sempre bellissima, Arisa non ha mai nascosto ai fan le sue fragilità e non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava. Qualche settimana fa l’artista era stata coinvolta in una polemica con Mara Maionchi che aveva definito la sua canzone La notte un brano per “donne depresse”. Dichiarazioni che avevano fatto infuriare la cantante, legatissima al singolo presentato a Sanremo, che si era sfogata su Instagram. La situazione si era poi risolta quando la discografica aveva deciso di scusarsi.