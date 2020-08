Antonio Banderas compie 60 anni: amori e film di un latin lover

editato in: da

Antonio Banderas compie 60 anni ed è ancora il latin lover più bello di sempre, fra grandi amori e film di successo. Con il suo fascino mediterraneo e il talento, è riuscito a stregare il pubblico, che ancora lo ricorda nei panni di Zorro, ma anche donne famose e bellissime, da Madonna a Melanie Griffith. Classe 1960, originario di Malaga, in Spagna, arrivò a studiare recitazione dopo aver abbandonato la carriera calcistica a causa di una frattura al piede.

Modello di giorno, cameriere di sera per pagarsi gli studi, il punto di svolta nella sua esistenza arrivò con l’incontro con Pedro Almodóvar. “Hai un viso davvero romantico”, gli avrebbe detto lui, secondo alcuni racconti, dando inizio a una carriera stellare. Nel 1982, Antonio Banderas esordisce in Labirinto di passioni, poi dal 1986 al 1988 è il protagonista di tutte le pellicole del regista. Negli anni Novanta, l’attore spagnolo diventa un sex symbol e uno degli attori più desiderati grazie a film cult come Philadelphia, in cui interpreta il compagno di Tom Hanks, e Intervista col vampiro, dove recita con Tom Cruise e Brad Pitt. Ma il suo film più famoso resta La maschera di Zorro, che lo ha reso uno degli attori più richiesti di sempre.

Nel 1987 le nozze con Ana Leza, collega con cui l’amore finisce nel 1995. Nello stesso anno Banderas si ritrova sul set di Two Much – Uno di troppo con Melanie Griffith ed è amore a prima vista. Pochi mesi dopo li diventerà sua moglie e in seguito la madre di sua figlia, Stella. Ma la diva di Hollywood non è l’unica donna rimasta stregata dal suo fascino di latin lover, secondo alcuni racconti di Almodóvar durante le riprese di Evita, Madonna avrebbe fatto di tutto per conquistare Antonio, senza però riuscirci.

Chi lo conosce afferma che sia una persona generosa e dolce. E c’è da credergli visto che Banderas non solo ha cresciuto come suo Alexander Bauer e Dakota Johnson, i figli di Melanie, ma è anche rimasto accanto alla moglie nei momenti più difficili, sostenendola nella sua battaglia contro le dipendenze. Per questo i fan sono rimasti delusi quando nel 2014 la coppia ha annunciato la separazione. Nonostante l’addio però i due sono ancora oggi molto uniti, tanto che si è favoleggiato più volte su un ritorno di fiamma. Poi tre anni fa l’infarto, l’operazione al cuore e tre stent cardiaci che gli hanno salvato la vita.

Oggi Antonio Banderas è ancora il latin lover che ha fatto innamorare milioni di fan, anche se un po’ diverso. Dopo il malore ha trovato la forza di cambiare di nuovo vita e insieme alla compagna Nicol Kimpel ha acquistato un teatro a Malaga, lasciando Hollywood. “L’infarto mi ha tolto la maschera dell’eroe action che Hollywood mi aveva fatto indossare e ho deciso di tornare alle radici, in Spagna, e abbracciare il mio vero io”, ha confessato al Corriere della Sera.