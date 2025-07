Antonio Banderas e Melanie Griffith, la figlia Stella si sposa: i dettagli delle nozze

Getty Images Antonio Banderas e la figlia Stella del Carmen

Stella del Carmen Banderas si sposa: la figlia di Antonio e Melanie Griffith convolerà presto a nozze con il compagno storico Alex Gruszynski. La notizia in realtà non è nuova: l’attrice aveva annunciato al mondo poco meno di un anno fa il suo fidanzamento ufficiale, ma adesso cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sui dettagli del matrimonio, che potrebbe essere celebrato in Spagna il prossimo ottobre.

Stella Banderas, i dettagli delle nozze con Alex Gruszynski

È pronta a pronunciare il fatidico Sì Stella, la splendida figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith: pare che le nozze si celebreranno molto presto, il prossimo ottobre, in Spagna, paese in cui l’attrice è nata e che il padre le ha fatto amare fin dal primo giorno. Una scelta quindi non casuale quella di festeggiare la storia d’amore con il fidanzato Alex Gruszynski in uno dei suoi luoghi del cuore.

Secondo la stampa spagnola, sarebbero due le location che potrebbero ospitare le nozze di Stella: da un lato, Ribera del Duero, terra di vigneti e antiche tradizioni; dall’altro l’amata Andalusia della famiglia Banderas. Entrambi i luoghi potrebbero rappresentare lo sfondo perfetto per giurarsi amore eterno: del resto Stella del Carmen, sebbene abbia studiato a Los Angeles, è nata a Marbella, città che ha sempre custodito nel suo cuore.

IPA

Anche il suo fidanzato non ha mai nascosto l’amore per la Spagna: il rinomato finanziere – da sempre un po’ allergico ai riflettori – e la compagna hanno trascorso la Settimana Santa a Malaga, una tradizione che Stella celebra sin da bambina, grazie a papà Antonio, amante della sua terra d’origine.

Stella Banderas, l’annuncio delle nozze su Instagram

L’annuncio del matrimonio di Stella Banderas è arrivato su Instagram poco meno di un anno fa: l’attrice e modella aveva condiviso un carosello di foto insieme al futuro marito, mostrando il bellissimo anello di fidanzamento donatole durante un romantico pic nic. “Potrò stare con la mia persona preferita sulla Terra per sempre”, aveva scritto Stella a corredo delle foto, che raccontano una storia d’amore da favola.

Una relazione lunga, nata da un’amicizia da bambini tra i banchi della Wagon Wheel School, scuola materna di Los Angeles, dove sono cresciuti. E la loro storia è continuata anche al liceo, dove hanno condiviso insieme l’emozione del primo ballo di fine anno. Poi le loro strade si sono divise per qualche anno: nel 2019 Stella e Alex sembravano essersi detti addio per sempre, ma nel 2023 sono tornati insieme e da allora non si sono più lasciati.

Getty Images

“Le ha fatto la proposta… in ginocchio… lei ha detto sì. Stella e Alex sono promessi sposi. La loro storia d’amore è iniziata all’asilo! Amore vero, amore profondo! Congratulazioni ai miei cari Alex e Stella”, aveva scritto Melanie Griffith condividendo alcune foto dei due ragazzi, dopo aver commentato il post della figlia: “Vi amo tantissimo, ancora congratulazioni”.

“Mia figlia Stella del Carmen si sposa. Non potremmo essere più felici ed emozionati”, aveva invece scritto Antonio Banderas con grande emozione a corredo delle foto della proposta di nozze. La sua “piccola” è pronta a formare una nuova famiglia col ragazzo che ha sempre amato.