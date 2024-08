Stella Banderas si sposa. La gioia di mamma Melanie Griffith: “Vi amo tantissimo”

Fonte: IPA Stella Banderas si sposa

Sono cresciuti insieme, si sono voluti bene sin dal primo momento, si sono anche lasciati per un periodo ma questo legame è diventato quanto di più bello due persone possano costruire insieme. Un amore vero, insomma. Stella Banderas si sposa come annunciato su Instagram dalla stessa modella, condividendo alcuni scatti e una dedica per il fidanzato Alex Gruszynski. I suoi genitori Melanie Griffith e Antonio Banderas – che, come non perdono occasione di ribadire, stravedono per lei – non potrebbero essere più felici.

La romantica proposta del fidanzato

Alex Gruszynski ha organizzato tutto nei minimi dettagli per la sua splendida fidanzata. La coppia è partita per un viaggio in Grecia, per una semplice vacanza pensava Stella Banderas ma in serbo per lei c’era qualcosa di più. Lei stessa ha condiviso un post su Instagram con un carosello di foto che mostra prima di tutto l’anello che Alex ha acquistato per lei e che le ha donato durante un picnic, distesi su un bel prato.

Un momento certamente indimenticabile che la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith ha deciso di affiancare ad altri momenti speciali. Le altre fotografie sono il racconto di una relazione davvero lunga, di un rapporto che è nato come un’amicizia tra i banchi di scuola, quando erano soltanto dei bambini. Entrambi frequentavano la Wagon Wheel School, una scuola materna di Los Angeles, poi sono stati compagni anche all’asilo e perfino al liceo, dove hanno condiviso insieme l’emozione del primo ballo di fine anno.

“Potrò stare con la mia persona preferita sulla Terra per sempre”, ha scritto Stella a corredo delle foto.

La gioia di mamma Melanie Griffith e papà Antonio Banderas

Mamma e papà non potrebbero essere più entusiasti. C’è sempre una grande emozione quando una figlia si sposa, ancor di più in questo caso. Antonio Banderas e Melanie Griffith sono stati i testimoni diretti di questo amore sbocciato alcuni anni fa, dopo una lunga amicizia. Li hanno visti conoscersi, crescere insieme e sostenersi nei momenti difficili, oltre che condividere quelli più belli.

“Le ha fatto la proposta… in ginocchio… lei ha detto sì. Stella e Alex sono promessi sposi. La loro storia d’amore è iniziata all’asilo! Amore vero, amore profondo! Congratulazioni ai miei cari Alex e Stella”, ha scritto Melanie Griffith condividendo alcune foto dei due ragazzi, dopo aver commentato il post della figlia: “Vi amo tantissimo, ancora congratulazioni”.

Anche papà Antonio Banderas ha voluto dedicare qualche parola alla giovane coppia: “Mia figlia Stella del Carmen si sposa. Non potremmo essere più felici ed emozionati”, ha scritto con grande emozione a corredo delle foto della proposta di nozze.

Quando Stella Banderas e Alex Gruszynski si sono lasciati

Alex Gruszynski è un ragazzo con la testa sulle spalle, laureato in Business Administration presso la Wake Forest University (Carolina del Nord) e specializzato in finanza immobiliare. Questo è il suo ambito di interesse e lavoro, anche se da sempre coltiva la passione per il cinema, tanto da concedersi uno stage in una società di produzione. Attualmente lavora proprio in una delle più importanti agenzie di scouting nel settore dell’intrattenimento e, come se non bastasse, ha anche lanciato una nuova attività insieme a un socio, con il quale ha creato una piattaforma dedicata ai creativi, dando loro la possibilità di trovare contatti professionali e intrecciare nuove collaborazioni.

Stella Banderas e Alex Gruszynski sono stati insieme per diversi anni prima di lasciarsi nel 2019. Un primo e unico momento di stallo per un amore che, poi, ha dimostrato di essere molto più forte della crisi che hanno vissuto. Forse a volte la lontananza è l’unica in grado di farti comprendere la reale importanza della persona che hai accanto. Dal 2019 al 2023 non si sono più frequentati, anzi hanno conosciuto altre persone e avuto altre relazioni.

Adesso si preparano a condividere la vita insieme da sposati. Un passo importante che compiono con grande consapevolezza.