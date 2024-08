Nicole Kidman arriva a Venezia con Antonia Banderas, i look tra erotismo ed eleganza

Fonte: Getty Images Nicole Kidman a Venezia 2024

La magia del Lido di Venezia è proprio questa: ripercorrere il passato, capire il presente e vedere il futuro del cinema internazionale. Nicole Kidman sembra però incarnare il tempo che non passa mai. Bellissima, eterea, pronta a calcare il red carpet della terza serata del Festival del Cinema di Venezia 2024. Sbarcata in città venerdì 30 agosto in compagnia di Antonio Banderas, è pronta a presentare Babygirl, film dove interpreta la protagonista, una potente amministratrice delegata che mette tutto a repentaglio quando intraprende una relazione con un giovane stagista per riscoprire il mondo e la propria sessualità.

Nicole Kidman, il look dell’arrivo a Venezia

Se dovessimo dare un aggettivo allo stile di Nicole Kidman sarebbe sicuramente “elegante”. La raffinatezza delle sue scelte in fatto di look non delude mai, red carpet dopo red carpet. Forme e linee semplici, senza fronzoli, senza spudoratezza, ma sempre una posatezza invidiabile. All’arrivo al Lido l’attrice non ha negato saluti e sorrisi ai fotografi presenti. Il look? Un abito longuette con un profondo (ma non esagerato) scollo a V. Un total black in satin. Bella la gonna larga al polpaccio, in contrasto di forme con il corpetto aderente.

Fonte: Getty Images

Un paio di occhiali da sole le hanno coperto lo sguardo, ma la Diva non ha esitato a toglierli per regalare ai presenti il suo sguardo profondo, dato dai due chiarissimi occhi azzurri che la contraddistinguono. Al polso ha portato un orologio dal cinturino nero e sottile, mentre ha deciso di non indossare nulla al collo, lasciando solo a un paio di orecchini pendenti in oro smaltato (quasi invisibili nella suo chiamo dorata sistemata in una coda dal sapore anni ’60) come ornamento.

Antonio Banderas e Nicole Kidman: protagonisti d’erotismo

Al fianco della Diva di Hollywood un altro volto indimenticabile e amatissimo: Antonio Banderas. I due hanno ammiccato ai fotografi mostrando tutta la loro complicità, maturata sicuramente con il lavoro sul set. L’attore, con una camicia a fantasia geometrica molto colorata su pantaloni bianchi, ha riso e scherzato con le macchine fotografiche.

Fonte: Getty Images

I due sono protagonisti sono al Festival per presentare Babygirl, il thriller erotico di Halina Reijn in concorso alla Mostra del Cinema.Nella pellicola veste i panni di una potente manager che mette a repentaglio la carriera e la famiglia quando inizia una turbolenta relazione con un suo stagista molto più giovane. Kidman in un’intervista ha sottolineato l’importanza della regista Halina Reij per il supporto psicologico visto le scene ad alta componente erotica su cui si basa il film.