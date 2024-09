Nicole Kidman, scollatura profondissima e abito da sogno: il look dopo Venezia

Nicole Kidman non smette di incantare il suo pubblico, dalla Laguna sino a Los Angeles: focus sul look scintillante sfoggiato in occasione della premiere di The Perfect Couple

Fonte: Getty Images/IPA Festival del Cinema di Venezia, look della terza serata: Nicole Kidman la più attesa

Forse la coppia perfetta non esiste, ma il perfetto abito decisamente sì. Questa l’istantanea considerazione che ha sfiorato la mente di chiunque alla visione di Nicole Kidman di luce vestita presso la premiere della nuovissima miniserie mistery targata Netflix, The Perfect Couple. L’acclamata attrice è indubbiamente da considerarsi tra le indiscusse protagoniste dell’81esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, durante la quale è stato presentato il chiacchieratissimo thriller erotico Babygirl.

Nicole Kidman, bellezza ed eleganza senza tempo (anche) a Venezia

Un appellativo, il precedente, che pare esserle cucito addosso: i riflettori erano ancora puntati su di lei e sulle sue straordinarie, camaleontiche capacità di entrare totalmente in ogni diverso personaggio interpreti, quando l’attenzione generale è stata catturata dalla sua raffinata bellezza senza tempo a Los Angeles.

Nicole Kidman aveva già incantato tutti sin dal suo arrivo in Laguna, al fianco di Antonio Banderas, con il suo look sofisticato ma senza troppi fronzoli. La mise di gusto retrò era contrassegnata da un abito longuette di Bottega Veneta con profondo scollo a V, maniche a sbuffo e gonna a ruota. Retrò anche l’acconciatura – una coda alta e voluminosa con lunghezze mosse ad arte – e gli accessori, degli occhiali da sole dalla spessa montatura cat-eye e delle mules bianco latte.

Inutile dire come tale ensemble avesse inevitabilmente alzato le aspettative circa la sua imminente apparizione sul red carpet, affatto deluse di lì a breve: la terza serata del Festival l’ha infatti vista calcare il tappeto scarlatto in tutto il suo splendore, fasciata in una lussuosa creazione firmata Schiaparelli.

Si trattava di un abito couture composto da lunga gonna nera in velluto dal taglio matita e da corsetto avvitato in tulle color nude, impreziosito da paillettes e frange scintillanti. La linea a clessidra costituiva un omaggio alla moda anni ’50, che Daniel Roseberry (il direttore creativo) ha voluto celebrare nella collezione pensata per l’autunno-inverno 2024/25.

Nicole Kidman: l’abito luminoso per la premiere di “The Perfect Couple” ed il ruolo nella miniserie

Nicole Kidman, però, non accenna ad aver intenzione di smettere di incantare: dopo aver lasciato tutti a bocca aperta a Venezia ora si mostra prontissima a fare strage di cuori anche in quel di Los Angeles. L’attrice ha infatti presenziato alla premiere di The Perfect Couple sfoggiando un lungo abito da sera dotato di elementi luminosi da capo a piedi, dal sensuale taglio a sirena.

Fonte: IPA

Il prezioso tessuto cingeva il collo della diva per poi porre l’attenzione sul punto focale del look, il profondissimo scollo a V sul petto. Un blazer nero maschile con reverse a contrasto chiudeva il tutto con gran classe, esaltando fortemente il fascino etereo della cinquantasettenne.

L’indiscutibile bellezza, però, non è chiaramente l’unico pregio della Kidman: il suo magnetismo è ancora una volta portato in scena con l’intrigante racconto di una famiglia borghese americana idilliaca solo all’apparenza, dove ogni personaggio nasconde più di un oscuro segreto. I ricchi capi famiglia sono Greer (Nicole Kidman, appunto, scrittrice di gialli di enorme successo) ed il carismatico Tag Winbury (Liev Schreiber). In sintesi la puntuale rappresentazione della coppia perfetta, sposata da 29 anni e con 3 figli. Sarà proprio durante i preparativi del matrimonio di uno di loro che un cadavere affiorerà inavvertitamente dall’acqua, sullo sfondo della sontuosa villa in riva al mare che ospita il lieto evento, catapultando tutti i presenti in un autentico giallo non più solo nero su bianco.

The Perfect Couple è una fedele trasposizione in serie tv dell’omonimo romanzo, che pare avere tutti gli ingredienti essenziali per tenere gli occhi dello spettatore incollati allo schermo e dal quale non vediamo l’ora di lasciarci stregare.